Friale diz que Rio Acre pode transbordar nos próximos dias: “Mas não será alarmante”

O pesquisador Davi Friale usou o seu blog O Tempo Aqui, nesta quarta-feira (23), para publicar algumas previsões sobre a cheia dos rios em Rio Branco e no interior do Acre.

De acordo com o metereologista, o principal afluente da capital acreana poderá chegar à cota de transbordamento – que é de 14 m. “Mas não haverá cheia de proporções alarmantes”, acrescentou.

O Rio Acre já alcançou a marca de 12,85 m, de acordo com as últimas medições da Defesa Civil Municipal. A cota de alerta é 13,50 m.

“Alguns rios do Acre estão transbordando, enquanto outros, próximos da cota de alerta. Em Brasileia, o rio Acre, está 20cm acima da cota de alerta, e, em Xapuri, faltam 20cm para atingi-la. Situações mais complicadas estão em Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, onde o transbordamento continua causando muitos transtornos e prejuízos”, destaca o mago do Acre.

Cinco rios do Estado já transbordaram e inúmeras famílias já foram atingidas, é o que diz o Corpo de Bombeiros.