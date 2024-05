Hailey Bieber: Tudo o que a modelo já falou sobre maternidade

Hailey e Justin Bieber estão esperando um bebê! O cantor e a modelo confirmaram na última quinta-feira (9) que, após cinco anos de casamento, os dois terão seu primeiro filho.

No passado, Hailey Bieber já falou bastante sobre questões de maternidade e seu desejo de construir uma família ao lado de Justin Bieber. Por isso, Famosos e Celebridades reuniram todas as falas da modelo sobre gravidez, até o momento.

Hailey não tinha pressa para engravidar

Uma das primeiras falas de Hailey Bieber sobre maternidade veio logo após se casar com Justin, em 2018. Na época, a modelo conversou com a Vogue Arabia e contou que não tinha planos para ter filhos “tão cedo”.

“Eu adoro crianças e mal posso esperar para ter as minhas”, disse Hailey. “Eu diria que agora é uma realidade mais próxima, mas definitivamente não tão cedo“, contou, há seis anos.

Hailey Bieber já foi alvo de vários rumores de gravidez

E não precisamos nem dizer que foram várias as vezes em que a modelo virou alvo de manchetes suspeitando de uma gravidez, né? Em 2021, ela criou um verdadeiro alvoroço quando publicou uma foto com lado de Justin Bieber com a legenda “mamãe e papai”. Na época, ela rebateu rapidamente os rumores na web, dizendo que, na verdade, eles eram apenas pais de pet.

Porém, menos de um ano depois, surgiram novos rumores. Isso por conta da escolha da modelo para o seu look no Grammy Awards de 2022. “Não estou grávida, me deixe em paz”, rebateu, na época.

Ela ficava “assustada” ao pensar em gravidez

Em uma de suas falas mais recentes, em 2023, Hailey Bieber foi sincera sobre seus sentimentos conflitantes em relação à gravidez. Isso porque, apesar de querer muito ser mãe, ela tinha medo por viver uma vida pública.

“Eu literalmente choro por causa disso o tempo todo”, contou a modelo ao The Sunday Times. “Eu quero tanto ter filhos, mas fico com medo. Basta que as pessoas digam coisas sobre meu marido ou meus amigos. Não consigo imaginar ter que confrontar pessoas que dizem coisas sobre uma criança”, confessou.

Modelo revelou que manteria gravidez em segredo pelo máximo de tempo possível

Por fim, vale lembrar que em outubro do ano passado a dona da marca de cosméticos Rhode disse que, quando engravidasse, tentaria deixar em segredo o máximo de tempo.

“Quando chegar o dia em que isso for verdade, você, na internet, será o último a saber”, disse ela. Porém, nessa entrevista ao GQ Hype, ela revelou que mudou de ideia em relação à criação de seus filhos.

“Talvez eu tenha gostado da ideia aos 18 anos de não criar os filhos em torno de certas coisas, mas minha vida é muito diferente agora do que era quando eu tinha 18 anos”, contou Hailey Bieber. “É tão difícil dizer o que farei ou não quando ainda não há uma criança aqui. Eu nem sei como é ser um pai que não seja um pai de cachorro. Não é o mesmo, de forma alguma“, concluiu.