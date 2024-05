Após pedir divórcio, Gracyanne Barbosa teria caído em golpe milionário de Belo

O portal LeoDias descobriu nesta segunda-feira (13/5), que Gracyanne Barbosa já não estava satisfeita com o casamento com Belo há um tempo e um dos principais causadores de brigas com o cantor estava relacionado a mansão que eles moravam no Rio de Janeiro.

Conforme apurado pelo portal LeoDias, apesar de terem pago pelo imóvel que viviam, a mansão estava no nome de terceiros, e isso deixava a musa fitness preocupada, pois ela teria pago uma quantia milionária na aquisição do imóvel e não tinha nada que provasse que ela tinha direito a parte da residência.

Com isso, Gracyanne cobrava constantemente Belo por um contrato que a passasse segurança de que ela contribuiu financeiramente na compra.

Após inúmeras brigas e ela determinar que queria o divórcio, o pagodeiro, no intuito de acalmar a amada, teria a entregue um “documento” para assinar, afirmando se tratar de um contrato que comprovaria que ela contribuiu com o valor da metade do imóvel. Gracyanne então se acalmou e assinou os papéis levados pelo marido.

Tempos depois, ela descobriu que os papéis assinados por ela, levados por Belo, não tinham qualquer validade legal, pois se tratava de um contrato falso.

O motivo do imóvel não estar no nome de Gracyanne e Belo é devido ao fato deles terem muitas dívidas acumuladas em seus nomes, então no intuito de impedir que os credores tomem os bens, eles colocam os bens em nome de terceiros.