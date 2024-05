EXCLUSIVO: ‘Nadson o Ferinha’ é atração confirmada na abertura da Expoacre; confira tudo

A coluna Douglas Richer, do ContilNet teve acesso exclusivo à informação de que o cantor ‘Nadson o Ferinha’ será a estrela principal na abertura da Expoacre 2024. Fontes confiáveis informaram que o contrato com o artista já está firmado para sua performance na cerimônia de inauguração da Feira de Agronegócios do Acre.

A produção de ‘Nadson o Ferinha’ já está a par do evento e empolgada com a oportunidade de se apresentar na capital do Acre. Dono de músicas como “Cadê Seu Namorado Moça?”, “Posta Aí” e “Sete Bilhões”, o cantor promete agitar a abertura da feira de Gladson Cameli este ano.

Aguardemos ansiosamente por mais novidades sobre o evento e pela performance de ‘Nadson o Ferinha’ que promete encantar o público acreano.

Quem é Nadson o Ferinha?

Nascido em Tobias Barreto, no interior de Sergipe, o artista, que hoje está com 21 anos, começou sua carreira musical aos 11 anos de idade. Na época, ele se apresentava em alguns locais de sua região.

Já o apelido pelo qual ele é conhecido foi dado por seu tio Edinaldo, algo que rapidamente pegou entre o público que acompanhou o início de seu sucesso.

Dono de músicas como “Cadê Seu Namorado Moça?”, “Posta Aí” e “Sete Bilhões”, Nadson também é conhecido por criar versões de arrochade hits de outros artistas, como Zé Neto & Cristiano, Gusttavo Lima, Paula Fernandes, Henrique & Juliano, além de Dilsinho.

No ano passado, Ferinha levou o prêmio Multishow na categoria Brega e Arrocha do Ano, pela música“Sinal”, feita em parceria com João Gomes.

Veja hits: