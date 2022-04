Governo do Acre autoriza a convocação de 201 novos professores efetivos

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), autorizou no final da tarde desta quinta, 31, a convocação de 201 novos professores efetivos que vão compor o quadro da rede pública estadual já agora no ano letivo de 2022.

A secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, assinou o documento que autoriza a convocação diante dos representantes da comissão formada pelos professores que compõem o cadastro de reserva do concurso público.

Durante a cerimônia, Neri desejou sucesso aos novos professores que serão efetivados e reafirmou o compromisso do Estado com a educação do Acre. “Estamos seguindo a orientação e o compromisso do governador Gladson Cameli com a educação do Acre para que tenhamos mais 201 cargos efetivos em nosso quadro neste novo ano letivo”.

Para a professora Adriana Olegário, representante da comissão de professores, o momento significou uma nova etapa na vida dos educadores que serão contratados. “Vocês não estão dando a oportunidade somente a 201 professores, mas sim a 201 famílias que estão espalhadas por todo o estado do Acre.

Após a assinatura, o documento que autoriza a convocação será encaminhado em caráter de urgência à Procuradoria Geral do Estado para os devidos trâmites legais. Desde a homologação do concurso público, o governo já contratou 647 professores efetivos para a rede estadual.