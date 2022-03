Incêndio em restaurante, cadastro da Polícia Civil, greve e mais: veja o que foi destaque nesta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (17) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Incêndio em restaurante da Capital tem causa revelada e novas imagens são divulgadas; VEJA

Um incêndio de grandes proporções consumiu totalmente a cozinha do Restaurante e Pizzaria Água na Boca, na tarde desta quinta-feira (17), localizado na Avenida Noções Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco. Veja mais.

Saiu no Diário: Gladson convoca mais de 100 integrantes do cadastro de reserva da Polícia Civil

Saiu na edição do Diário Oficial do Estado (Doe) desta quinta-feira (17) a convocação de mais de 100 integrantes do concurso da Polícia Civil para o curso de formação. A notícia foi antecipada pelo ContilNet na última semana. Leia na íntegra.

Gladson Cameli revoga decreto que proibia eventos com mais de 300 pessoas no AC

O governador Gladson Cameli revogou, nesta quinta-feira (17) o decreto 10.987, de 01/02/2022. O decreto proibiu, em todo o Acre, realização de eventos, sociais, culturais, recreativos, esportivos, religiosos e similares, públicos ou particulares, destinados a público superior a 300 (trezentas) pessoas, com ou sem assento. Saiba mais.

Em greve, servidores da Saúde fecham avenida de Rio Branco em protesto contra governo

Em greve em todo o Acre desde o dia 8 de março, os profissionais da Saúde resolveram paralisar o trânsito da Avenida da Sobral, em frente à Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva (Upa Sobral), na manhã desta quinta-feira (17). Leia mais.

Nível do rio Iaco ultrapassa cota de transbordamento e famílias continuam sendo afetadas em Sena

Nesta quinta-feira (17), o nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, amanheceu em 15,32 metros, excedendo a cota de transbordamento que é de 15,20 metros. De ontem para hoje, houve um aumento de 19 centímetros no volume das águas. Saiba mais.

Covid-19: AC chega a marca dos 123.588 infectados; 10 pessoas estão internadas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou 145 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira, 17 de março. O número de infectados subiu para 123.588 em todo o estado. Veja Boletim Covid-19.