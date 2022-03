Incêndio em restaurante da Capital tem causa revelada e novas imagens são divulgadas; VEJA

Um incêndio de grandes proporções consumiu totalmente a cozinha do Restaurante e Pizzaria Água na Boca, na tarde desta quinta-feira (17), localizado na Avenida Noções Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de funcionários, o fogo iniciou na cozinha, após uma rápida reforma que estava acontecendo no local, quando um pingo de solda caiu na mangueira de uma das botijas de gás e ocasionou o incêndio. Ao ver o fogo, os funcionários correram e acionaram o Corpo de Bombeiro Militar.

Os bombeiros chegaram no local com vários caminhões e começaram a jogar água, fazendo com que o fogo e a fumaça baixassem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) estiveram no local para dar apoio as ações do combate ao incentivo.

Após 1 hora, o fogo foi controlado e começou os procedimentos de rescaldo para baixar as altas temperaturas que atingiu as caixas d’água da vingança. O corpo de Bombeiros emitirá um lado em 30 dias, dando a certeza das causas do incêndio.

Confira novas imagens do ContilNet: