Jair Bolsonaro desce o sarrafo na Globo e fala o que pensa sobre o BBB22

Na madrugada desta quarta-feira (09), Jair Bolsonaro não quis saber do paredão entre Jade Picon e Arthur Aguiar no BBB22. Sendo que na noite de ontem a influenciadora foi eliminada. Além disso, o presidente do país disse que não assiste o programa. “Muito ruim. Boa noite a todos”, disse ele através do Twitter.

Um usuário chamado de Kramer perguntou Bolsonaro o que ele achou do filme do Batman. “E o filme do Batman, o que o senhor achou?”.

E logo o político fez um sinal positivo com o emoji, para dizer que gostou. “Não tem que assistir mesmo, tem quatro anos já na presidência e não fez nada, imagina se parasse pra ver BBB”, assim, escreveu Edlincon.

Além disso, outro usuário com o nome Yes or No foi mais além: “O nível que o Brasil chegou, a conta oficial do presidente comentando sobre reality enquanto o mundo todo está tenso sobre uma possível guerra mundial”. “Como assim boa noite, às 3h34?”, dessa forma, questionou o Conservador Brasileiro, referindo-se ao horário que foi postado a publicação de Jair Bolsonaro no Twitter.

Vale destacar que a famosa foi a mais votada para sair do reality global com 84,93% dos votos, contra 13,3% de Jessilane e 1,77% de Arthur Aguiar.

Jade Picon, BBB22 (Foto: Reprodução)

JAIR BOLSONARO DIZ O QUE PENSA DO BBB22 APÓS ELIMINAÇÃO DE JADE PICON

Jade Picon quando entrou no programa se tornou uma das favoritas do jogo, virando memes, porém, perdeu o posto após se tornar líder e colocar o marido de Maíra Cardi direto ao paredão. Na época, a agora ex-sister havia prometido que pelo voto dela, Arthur Aguiar não iria para a berlinda, mas não cumpriu sua promessa. Jade afirmou que não confiava no brother, disse que ele era uma pessoa interesseira e disse que precisava de uma resposta do público.

E mesmo com a volta dele do paredão, a ex-BBB colocou o ator novamente na berlinda e ele foi salvo de novo pelo público.