Manifestação na AC-405 tem disparos de bombas e spray de pimenta pela PM; governo emite nota

Na tarde desta segunda-feira (21), uma manifestação na estrada AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves e Mâncio Lima, realizada por moradores da comunidade Pentecostes, acabou com disparos de bombas de gás de efeito moral e spray de pimenta efetuados pela Polícia Militar.

Na noite desta segunda, o Governo se manifestou pro meio de nota sobre o ocorrido, afirmando que vem mantendo amplo diálogo com lideranças e integrantes de comunidades que interditaram a via estadual e lamentou que um pequeno grupo tenha obstruído as negociações.

Os reivindicam asfaltamento de sete quilômetros do acesso às comunidades e de acordo com o Governo, “o articulador político, advogado Jonathan Donadoni, esteve no local buscando um acordo pacífico que garantisse o direito tanto dos manifestantes quanto dos usuários da via. No diálogo entre o articulador e a comunidade, ficou acertado que uma via seria desobstruída e uma comissão paritária formada por governo e manifestantes iriam até o Escritório do Governo em Cruzeiro do Sul, para a redação e assinatura de um termo de comum acordo”, explica a nota.

“Infelizmente, um dos líderes do movimento não aceitou qualquer negociação que não tivesse a presença do governador, no que foi apoiado por parte do movimento. Ato contínuo, como não houve mais entendimento e foram esgotadas as tentativas de negociação, a questão passou a ser tratada pelo Comando da PM no Vale do Juruá”, continua.

O governo do Estado finaliza informando que continua à disposição do grupo para um acordo que não prejudique o ir e vir dos cidadãos que precisam usar a via no seu cotidiano.