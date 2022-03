No AC, menos de 1% dos adolescentes de 16 e 17 anos tiraram o título de eleitor para votar em 2022

O prazo para tirar o título de eleitor termina em pouco mais de um mês, no dia 4 de maio e, no Acre, menos de 1% dos adolescentes de 16 e 17 anos estão aptos a votar nas eleições em outubro de 2022, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

De acordo com o TRE-AC, até o momento, 907 adolescentes na faixa etária de 16 anos estão com o título de eleitor em dia, o que representa 0,16%, e 2.437 adolescentes com 17 anos tiraram o documento, representando 0,44% da quantidade que poderia estar apta para votar.

O voto para adolescentes nessa faixa etária é facultativo no Brasil, tornando obrigatório apenas a partir dos 18 anos. O prazo para quem deseja retirar o documento termina dia 4 de maio.

A solicitação da primeira via do título pode ser feita pela internet, através do Título Net. O prazo para regularização do documento também se encerra no mesmo dia.

Saiba como tirar o título de eleitor no site do TSE, clicando aqui.