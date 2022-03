Noite de terror em Rio Branco tem invasão no Rosa Linda, assaltos e vários tiroteios na Baixada

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento que membros de uma facção criminosa efetuaram disparos no Residencial Rosa Linda, na noite desta segunda-feira (28), na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o vídeo é verídico e que a invasão realmente aconteceu nesta noite, inclusive com 12 pedidos de urgência pela comunidade para a chegada da Polícia Militar para tentar cessar-fogo.

Após alguns minutos, uma guarnição do 2° Batalhão, realizou patrulha, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A comunidade relatou que os ataques foram feitos por vários bandidos que estavam a pé, mas que tiveram o auxílio de um veículo na ação criminosa.

Falta de segurança

Quatro amigos foram vítimas de um assalto no Tonheiros Bar, no bairro Tucumã, na noite desta segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação dos bandidos. Um deles apontou a arma para o grupo, roubou os pertencer das vítimas e na fuga ainda efetuou disparos.

Baixada da Sobral

Na região da Baixada da Sobral, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos pelos moradores no bairro Ayrton Sena. A rua Raimundo Melo e rua Projetada são exemplos de lugares onde ocorreram os tiroteios.

No bairro Aeroporto Velho, criminosos fortemente armados tentaram roubar um veículo na Pracinha do Teatro do Barracão, mas não tiveram êxito e acabaram fugindo a pé pela Avenida Sobral.

Ainda na noite desta segunda-feira (28), um homicídio foi registrado, na região da Baixada da Sobral. O jovem Ygor Santos de Araújo, de 21 anos, foi morto a tiros no Residencial Cabreúva.

Segundo informações da polícia, o jovem estava em uma motocicleta e foi ao Bairro João Paulo II deixar uma parente e, antes de voltar para a casa dele, parou em uma distribuidora no Cabreúva.

Dois homens em outras duas motos perseguiram e interceptaram a vítima que acabou caindo da própria moto. Os criminosos dispararam várias vezes contra Ygor, que não teve chance de reação e morreu no local. Após a ação, os criminosos fugiram da cena do crime.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando chegou ao local, os socorristas só puderam atestar a morte de Ygor.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Ygor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).