Pega-pega é a campeã do Concurso de Quadrilhas Estadual e vai para competição nacional

A grande campeã do 22º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas foi a junina Pega-Pega, após as apresentações das quadrilhas no Arrial Cultural da Gameleira, na noite desta sexta-feira (19).

O grupo tinha como tema de sua apresentação o “São João de Todos os Tempos”. A Pega-Pega concorreu ao prêmio com outras quatro quadrilhas que foram selecionadas para a última noite de competição.

A junina leva para casa o seu 8º título estadual. Também já foi três vezes campeã do Circuito Junino e três vezes campeã do Festival do Sesc.

Com a vitória, o grupo vai se apresentar no concurso nacional de Quadrilhas que ocorre em Brasília, no próximo dia 27.

“A gente nem tem muito tempo para comemorar porque a gente já viaja na terça-feira, mas ficamos bem emocionados, porque passamos por muita coisa este ano. Trouxemos figurino de fora, que foi muito caro, gastamos mais de R$ 110 mil com tudo, mas nos consagramos campeões pela oitava vez”, disse Júnior de Mônaco, vice-coordenador geral da Pega-Pega.

O grupo recebeu R$ 10 mil como prêmio.

Malucos da Roça ficou em 2º lugar, com R$ 7 mil; e Sassaricano em 3º, com R$ 6 mil. As juninas Matutos na Roça e CL na Roça ficaram com o quarto e o quinto lugar, levando R$5 mil e R$ 4 mil, respectivamente.