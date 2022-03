Pesquisa FSB: Lula tem 43% das intenções de voto; Bolsonaro, 29%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, segundo pesquisa do Instituto FSB encomendada pelo BTG Pactual. Por outro lado, o atual chefe do Executivo nacional, Jair Bolsonaro (PL), soma 29%.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (21/3). Esta é a primeira pesquisa elaborada pelo Instituto FSB para as eleições de 2022.

Os números remetem ao voto estimulado, ou seja, em que o pesquisador mostra aos eleitores os nomes a serem escolhidos.

Também aparecem na pesquisa Ciro Gomes (PDT), com 9% e o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que soma 8%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), André Janones (Avante) e Simone Tebet (MDB) estão empatados com 2% cada.

No caso da pesquisa espontânea (em que o entrevistado diz o nome sem interferência do pesquisador), Lula também aparece em primeiro (38%), seguido de Bolsonaro (27%), Ciro Gomes (4%), Moro (3%) e André Janones (1%). Nesse cenário, os demais candidatos não pontuaram, segundo a pesquisa.

Segundo turno

No segundo turno, Lula ganharia de todos os concorrentes avaliados pelo levantamento. Contra Bolsonaro, Lula tem 54% das intenções de voto, enquanto o atual mandatário da República soma 35%.

Além de Lula, Bolsonaro perderia para todos as pré-candidatos analisados. Ciro Gomes tem 52% das intenções de voto do pedetista contra 36% do atual presidente.

O chefe do Executivo federal perderia para Moro. O ex-juiz tem 43% das intenções de voto em eventual segundo turno contra o presidente, que tem 36%.

Os outros cenários são João Doria 44% e Bolsonaro 38% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) 46% e Bolsonaro 38%.

A pesquisa do Instituto FSB ouviu 2 mil pessoas entre as 17h de sexta-feira (18/3) e as 15h de domingo (20/3). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022.