Plácido e Vasco jogam suas últimas fichas por vaga no 2º turno

Vasco da Gama e Plácido de Castro jogam tudo nada nesta quarta-feira (23), a partir das 17h, no estádio Florestão. Os dois times entram em campo ainda com chances de classificação para o returno, principalmente o Tigre, que soma um ponto a menos que o Almirante (4 contra 3 pontos).

O técnico placidiano, Júnior Mesquita, fez na tarde desta terça-feira (22), no estádio Ferreirão, os últimos ajustes para encarar o Vasco da Gama. O zagueiro Lelo deve ser a única mudança na equipe que iniciou a partida contra Náuas. O atleta deve assumir a vaga de Marcelo.

O volante/capitão Joel está otimista com a possibilidade do Tigre conseguir a primeira vitória no Campeonato Acreano. O clube não vence uma partida no estadual desde 2019. “Estamos bastante confiantes na possibilidade da nossa primeira vitória neste estadual e tenho certeza de que a bola vai entrar neste jogo contra o Vasco da Gama”, disse otimista o volante Joel.

Almirante não vence há três jogos

Em queda livre, após estrear com vitória sobre o Náuas por 1 a 0, o Vasco da Gama busca sua reabilitação após três revés seguidos na disputa do Campeonato Acreano 2022. Uma vitória do Almirante nesta quarta-feira (23) não classificará a equipe para o returno, mas deixará a equipe viva na briga por uma das três vagas.

Arbitragem

O confronto entre Vasco da Gama e Plácido de Castro será conduzido pelo árbitro Jackson Rodrigues, assistido por Jean Carlos e Carlos Alberto. Alberto Júnior será o quarto árbitro e Antônio Nericlaudio o analista de campo.