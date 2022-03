Plano B com Brunno Damasceno, novidades do shopping e os agitos do momento da coluna da Kelly!

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quartas–feiras por Kelly Kley

PLANO B

Hoje tem muito samba no Plano B com Brunno Damesceno e entrada gratuita. Na quinta – feira o espaço renova com muito sertanejo com Luy Matheus e Banda.

Plano B está localizado na rua do Aviário 1157 Bosque, anexo ao Vintage Pub

ABELHA PARK NO VIA VERDE SHOPPING

A Safari Diversão trouxe para o Via Verde Shopping o Abelha Park, um parquinho cheio de diversão para a garotada. O Abelha Park dispõe de estrutura inflável, gangorras, labirintos de elástico e muito mais. Leve sua criança de até 12 anos e garanta a diversão dela.

PROMOÇÃO NO E-COMMERCE DURANTE O MÊS DE MARÇO

Vocês já conferiram o e-commerce do shopping? Ainda não? Então corre! Para comprar, o cliente deve acessar viaverdeshopping.com.br, escolher a sua loja e produto e adicionar no carrinho. Finalizando a compra com o CEP, o cliente acompanha todo o processo de compra e entrega por e-mail.

Para aqueles que preferirem retirar o produto no shopping, o espaço de expedição da ShopLog fica em frente a C&A. E tem mais, em alusão ao mês da mulher, quem fizer compras de itens na promoção garante frete grátis. Mas atenção porque é só até o dia 31 de março. Confira o regulamento no site.

GLAMOUR

No glamour dessa semana a diretora do ContilNet, Marina Pinheiro nesse belo registro.

GLAMOUR

Também no glamour a conselheira Federal de Farmácia do Acre, Isabela Sobrinha em seu momento de descontração aproveitando a noite rio-branquense.

NIVER

Quem trocou de idade no domingo (20) foi à funcionária pública , Marcela Carvalho que comemorou a data em uma festa intimista no Tardezinha Grill & Fishes. Parabéns!

STUDIO BELAS BRONZE

REGISTRO

A coluna registra o encontro do estudante de medicina acreano, Lucas Dourado com o cantor Zé Felipe durante show do cantor em Foz do Iguaçu.

REGISTRO II

A coluna também registra a jornalista, Mircléia Matos aproveitando o final de semana.

CLÍNICA CORPUS

ENCONTRO DOS AMIGOS

No sábado (19) a jornalista Robetha Moura recebeu em sua Maison os amigos, Claudia Souza, Jocely Abreu, esta colunista, Moises Alencastro e Marcia Abreu para comemorar o niver dos colunistas Jocely ,Moíses e Marcia. A noite foi simplesmente maravilhosa!

PRÉ – ACELERAÇÃO DE STARTUPS

O programa de Pré – aceleração 2022 do Sebraelab está com inscrições abertas até o dia 30 de março. A seleção será composta por três fases: Nivelamento inicial, Prototipação Coletiva e Prototipação Individual.

SEMINÁRIO DO ARTESANATO ACREANO

O fim da maioria das restrições fez com que crescesse o desejo pelas cores bem vivas e acesas, também chamadas de neon.

Então, se ligue principalmente nas cores: verde, rosa e laranja. Use-as tanto sozinhas, em produções monocromáticas, como com tons neutros para propostas mais discretas. Ou misture-as montando looks color block, que voltaram com tudo.

Fonte: Almanaque da Mulher