Polícia Civil prende investigado por homicídio na zona rural Bujari

No fim da manhã desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) com apoio do GECOT deram cumprimento ao Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri, em desfavor do investigado J. de C. V. O. de 35 anos.

O investigado estava homiziado no Ramal do Polo Antônio de Holanda, localizado no município de Bujari.

Consta nos autos do IPL 70/2021 que Joeliton é um dos suspeitos do duplo assassinato ocorrido em uma propriedade no km 36, da estrada Transacreana, Ramal do Goiabal, na madrugada do dia 20.06.2021, em que foram vítimas Jorge Luiz Freitas dos Santos e Antônio José Lopes da Silva, os quais estavam em casa, dormindo, com seus familiares no momento em que foram surpreendidos por cerca de 5 homens armados que protagonizaram tal cena de terror.

Conforme a investigação o motivo que ensejou este crime foi uma série de confusões entre vítimas, autores e familiares de ambas, tendo ocorrido vias de fato e troca de ameaças mútuas durante todo o sábado.

Outro suspeito desse caso já se encontra custodiado no presídio Francisco de Oliveira Conde – Foc para onde Joeliton será encaminhado.