Szafir sobre sequelas da Covid-19: “dor o tempo todo”

Luciano Szafir, de 53 anos, ainda está se recuperando das sequelas da Covid-19. O ator precisou ser intubado no ano passado após testar positivo para a doença, e passou por algumas cirugias, entre elas, uma colostomia.

Em entrevista para a jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Szafir revelou que precisará fazer mais duas cirurgias, uma para a reconstrução do intestino e outra na perna. Além disso, relatou que está sentindo muitas dores.

“Estou passando por algumas dificuldades. Tenho dor o tempo todo e tudo é muito cansativo. Mas estou grato e otimista. Acho que daqui a uns dois ou três meses estarei zerado”, afirmou o artita.

Szafir também confessou que mudou algumas atitudes após enfrentar a doença. “Quando você passa por uma experiência de quase morte, você começa a dar mais valor para a sua vida e as dos outros. Neste sentido, eu estou muito sensível. Não consigo mais ver filmes violentos e o noticiário. Tudo me abala. Não virei a Madre Teresa, mas também passei a perdoar mais, até quando sei que estou certo. Não passo uma noite brigado com a minha mulher”, contou ele, casado com Luhanna.

A batalha contra a Covid-19

Luciano Szafir testou positivo para a Covid-19 pela primeira vez em 2020, mas não precisou ser hospitalizado. No ano passado, o ator foi internado em junho após sentir os primeiros sintomas da doença novamente.

O quadro de saúde de Szafir piorou e ele chegou a parar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Devido às complicações, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência para tratar um sangramento abdominal. Ao jornal O Globo, o médico João Pantoja revelou que antes o procedimento o artista teve uma embolia pulmonar.

Em janeiro deste ano, Luciano diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez. A descoberta da doença foi feita enquanto ele realizava exames de rotina. Na ocasião ele estava assintomático.