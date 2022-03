“Vai no limite de estar bêbado”, revela jornalista sobre Neymar no PSG

Os recentes resultados do Paris Saint-Germain, com destaque para a eliminação na Champions League para o Real Madrid, criaram um ambiente de cobranças sob os jogadores. Um dos alvos é Neymar, que acabou sendo exposto pelo jornalista Daniel Riolo, da RMC Sports, que afirmou que o brasileiro quase não treina por conta do estado que chega nos treinos da equipe.

A mais recente decepção com o jogador e com a equipe de uma forma geral ocorreu no domingo (20/3), quando a equipe de Paris acabou sendo derrotada pelo Monaco por 3 x 0 fora de casa no Campeonato Francês. Daniel apontou a falta de comprometimento de um dos maiores astros do time.

“Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite de estar bêbado. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário”, disparou Riolo durante o programa After Foot.

Daniel ainda destacou que Neymar estaria em uma espécie de vingança com o clube, em um momento de ruptura com o time e o vestiário. Durante sua fala, o jornalista defendeu que o PSG rompa com o brasileiro.

“Os torcedores do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos de Neymar. Que vá embora, está prejudicando o clube. Eles não querem saber se o jogador não está bem, por causa do documentário da Netflix, e por tudo isso. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está causando muitos danos dentro do clube”, completou.

Aos 30 anos, Neymar sofreu mais uma vez com lesões na temporada. Ele chegou a perder 13 jogos por conta da lesão no tornozelo sofrida em novembro do ano passado. Na atual temporada o camisa 10 tem 21 partida, 5 gols e 5 assistências.