Entrevista histórica: Luan Santana revela que vai casar neste ano

Luan Santana revelou que irá se casar com Jade Magalhães neste ano. Em entrevista exclusiva ao titular do portal LeoDias no domingo (5/5), momentos antes de embarcar para a edição de Salvador do Luan City Festival, o cantor deu detalhes do que está por vir.

“Foram muitos anos de relacionamento. Quando terminou, ficaram muitos pontos de interrogação. Muita gente foi envolvida para nos ajudar a resolver também, sabe? Voltamos mais tranquilos para saber se seria um recomeço ou uma continuação. É complexo”, iniciou.