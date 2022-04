Acusado de empurrar namorada de carro em movimento no AC tem pedido de prisão domiciliar negado

O réu Lucas de Oliveira Bezerra, de 27 anos, teve o pedido de prisão domiciliar negado pela Segunda Vara do Tribunal do Júri, em Rio Branco. O jovem é acusado de empurrar a então namorada de um carro em movimento na Avenida Antônio da Rocha Viana.

O juiz Álesson Braz, que negou a possibilidade de mudança da prisão preventiva, disse que Bezerra não se encaixava nos pré-requisitos, tais como ter mais de 80 anos, estar muito debilitado de saúde e ser imprescindível ao cuidado de menores de seis anos com alguma deficiência.

A defesa, por sua vez, alegou que ele precisa de tratamento especial em razão de possuir problemas de saúde, sendo esta a alegação é de que Lucas faz uso de cateterismo vesical intermitente para o alívio da uretra, que trata-se da retirada da urina da bexiga por meio de uma sonda, diversas vezes por dia.

Com relação a esta afirmativa, o Ministério Público do Acre (MPAC) se posicionou pelo indeferimento deste pedido, mas disse ser favorável que ele receba assistência médica necessária dentro da prisão.

RELEMBRE O CASO

Lucas Oliveira, que foi candidato a deputado estadual em 2018 e era conhecido na cidade por sua militância social, foi preso pela Polícia Civil no dia 30 de dezembro, suspeito de arremessar a namorada de um carro em movimento no dia 26 de dezembro. Ele foi capturado no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Uma câmera de segurança flagrou o momento. Após a jovem receber atendimento médico em razão dos ferimentos pelo corpo, ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Nas imagens de uma câmera de segurança que registrou o exato momento do ocorrido, é possível ver quando a estudante cai, bate a cabeça e fica deitada no meio da rua.

Ela foi levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a UPA da Sobral e depois registrou a ocorrência na delegacia. A jovem contou ainda que os dois namoravam há cerca de sete meses e que há quatro meses estavam morando juntos. Também por ciúmes, ela relatou que o rapaz já chegou a empurrá-la em outra briga.