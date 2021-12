Suspeito de arremessar a namorada de carro em movimento no Acre é preso

Lucas Bezerra, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil no final da tarde desta quinta-feira (30). Ele é suspeito de arremessar a namorada, Emely Lima, de 22 anos, de um carro em movimento no dia 26 de dezembro. Ele foi capturado no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher(Deam) no mesmo dia do crime e, de acordo com a polícia, diante da gravidade da situação, a delegada Carla Fabíola da Deam pediu a prisão preventiva de Lucas, que foi deferida pelo juízo.

Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.