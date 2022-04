‘Anta é elogio’: veja as curiosidades sobre o maior mamífero terrestre da América do Sul e jardineiro da floresta

Medici explica que a “falsa percepção” da palavra “anta” está relacionado a algo difundido ainda nos tempos do Brasil Colônia. “Quando os portugueses chegaram à costa do Brasil, conheceram a anta e pelo tamanho e porte do animal tentaram domesticá-la para o transporte de cargas. No entanto, como um animal selvagem, a espécie não se submeteu. Pelo fato de não conseguirem domesticá-la, passaram a relacioná-la a um animal de pouca inteligência, o que a ciência já mostrou que não é verdade”.