Ato obsceno: pessoas que fazem sexo em locais públicos podem pegar até 1 ano de prisão

De 1º de janeiro de 2020 até o dia 27 de abril deste ano, as forças de segurança registraram 87 ocorrências por atos obscenos em público em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Contudo, a Justiça manterá um registro para o caso de haver reincidência no delito. Se o crime for cometido novamente em um intervalo estabelecido, o casal passa a responder criminalmente.

Para denunciar esse tipo de ato, é recomendado ir até uma delegacia e fazer boletim de ocorrência com as provas, como vídeos e fotos, ou depoimentos. Contudo, Wellington aponta que muitos dos casos não chegam ao conhecimento da polícia.

“A pessoa pode fazer a denúncia com as provas ou até mesmo com o seu depoimento. A polícia irá fazer a apuração para verificar se é um crime ou não, porém o que acontece é que muitas pessoas se deparam com essa prática e não realizam denúncia”, alertou.