Blog do Ton: Em reviravolta, Mailza filia-se ao Podemos e Bocalom assume Progressistas no AC

Entre esta sexta-feira (1º) e sábado (2), a senadora Mailza Gomes assinou uma ficha que a coloca dentro do Podemos, partido com a maior bancada da Aleac e conduzido por Ney Amorim no Acre. A mesma articulação coloca seu então vice, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, no comando do partido no estado.

Informações vindas de um insider ligado ao Podemos afirmam que a senadora teria, dentro da nova casa, liberdade para colocar seu nome à disposição ao Senado da República, seu objeto de desejo desde o início da corrida das viabilizações.

No mesmo horário que Mailza assinava o passaporte para uma nova casa, uma frenética cúpula do Governo do Acre tentaria, com muito ardor, fechar a chapa de federal do Progressistas. O clima era tenso. Agora, pela manhã de sábado (2), o clima é de absoluta correria para acertar os detalhes finais da nova executiva.

Gladson teria conversado, momentos antes de tudo acontecer, com senadora Mailza, afirmando que o melhor seria que esta continuasse no partido. Pelo visto, não convenceu.

ACESSE O BLOG DO TON E FIQUE POR DENTRO DOS BASTIDORES DA POLÍTICA ACREANA.