Carlinhos Maia leva funcionárias para viajar de jato após polêmica

Carlinhos Maia usou as redes sociais para compartilhar um vídeo interagindo com as empregadas, mas acabou sendo duramente criticado pelos internautas. Na filmagem, o humorista mostra duas funcionárias em uma parte alta da casa dele.

Enquanto uma delas limpa o coqueiro, a outra funcionária segura nas mãos da colega de trabalho para ter apoio no momento da limpeza.

“Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai segurando aí, depois passa pro próximo, e assim vai”, disse Carlinhos.

Entretanto, os internautas se revoltaram com a falta de equipamentos de segurança para as empregadas e o perigo de um acidente.

“Esse Carlinhos Maia é um mico, colocando as empregadas dele sem equipamento nenhum de proteção para limpar os coqueiros. Senso ele nunca teve, né?”, disse um internauta.

“É surreal elas sendo colocadas em risco para limpar um coqueiro. Quem limpa coqueiros?”, questionou mais um. “Carlinhos Maia colocou suas funcionárias para limpar um coqueiro sem proteção. Olhem a altura disso”, afirmou outro.

Carlinhos Maia se revolta após ser acusado de não ajudar funcionárias

Carlinhos Maia usou as redes sociais para rebater um questionamento feito por internautas sobre suas funcionárias. Ele foi questionado sobre não disponibilizar uma mesa para as empregadas realizarem as refeições do dia e se revoltou.

“Uma delas já ganhou quase 300 mil reais, quer saber de mesa? Elas não querem mesa, elas gostam de se movimentar. Tem 15 mesas aqui, vou fazer o que? Pode comer tudo aqui nessa casa, bolo de chocolate, sorvete, salmão. Encheção de saco do caralho”, disse ele.

Descubra quanto ganham as funcionárias do milionário Carlinhos Maia

Após ser duramente criticado nas redes sociais por conta de atitudes controversas com as funcionárias que trabalham em sua casa, Carlinhos Maia decidiu revelar quanto cada uma das ajudantes ganham de salário.

Ao Portal Leo Dias, o influencer entregou que enquanto Andréia recebe R$ 5 mil, Adriana e Cassinha recebem R$ 3 mil. Carlinhos foi defendido por alguns fãs na ocasião. “Cadê que postam o salário das meninas?”, disse um deles.

No Brasil, o mais comum é que se pague um salário mínimo – que em 2024 é o montante de R$ 1.412,00 – para empregadas domésticas. Vale lembrar também que Carlinhos maia possui uma fortuna milionária, e já afirmou que em 2024 pretendia atingir seu primeiro bilhão.