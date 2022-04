Bocalom apresenta novo projeto de Refis a empresários e vereadores de Rio Branco

O novo projeto de Recuperação Fiscal (Refis) para o ano de 2022 foi apresentado na tarde desta segunda-feira (25) pela Prefeitura de Rio Branco.

Participaram do evento os vereadores da capital acreana e representantes da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e da Federação do Comércio (Fecomercio).

A boa notícia é: as empresas e pessoas físicas que estejam inadimplentes com os impostos municipais terão 90% de desconto para quitarem os débitos.

“Este Refis que a gente apresenta esse ano, eu tenho certeza que as empresas que não fizeram o Refis no ano passado, este ano irão fazer. Isso é bom, porque a empresa se legaliza e é bom para a Prefeitura também, que arrecada mais”, disse o prefeito Tião Bocalom.

O projeto será encaminhado à Câmara Municipal com as seguintes propostas de desconto:

90% para pagamento à vista

80% para pagamentos em até 12 parcelas

70% para pagamentos em até 24 parcelas

60% para pagamentos em até 36 parcelas

50% para pagamentos em até 48 parcelas

40% para pagamentos em até 60 parcelas

As Microempresas Individuais (MEI) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), também poderão aderir ao Refis, com descontos que variam entre 65% a 90%.