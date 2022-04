Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou no interior do Acre

O corpo de Francisco Ferreira da Silva, de 26 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (5) no Rio Xapuri, no interior do Acre.

Segundo os bombeiros, o homem estava desaparecido desde segunda (4). As informações dão conta que ele estava embriagado e caiu no rio. Ele não sabia nadar e acabou se afogando no manancial.

Além das buscas pelo homem, os bombeiros também procuram por um menino de 3 anos que caiu no rio no mesmo dia. O corpo da criança não foi encontrado nesta terça e as buscas devem ser retomadas na manhã desta quarta (6).