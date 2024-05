Sintoma de indigestão que pode ser semelhante a um ataque cardíaco

Sentir uma dor intensa no peito é imediatamente um sinal de ataque cardíaco? Na verdade, este sintoma nem sempre é tão alarmante quanto parece. Em alguns casos, pode ser apenas um indício de indigestão.

O site Well + Good conversou com a gastroenterologista Neena Mohan para entender melhor essa questão. “Certamente, a indigestão pode resultar em dores no peito”, explica ela.