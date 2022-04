Começa nesta sexta-feira a Série B mais disputada da história

Nesta sexta-feira (8/4), começa aquela que pode ser a Série B mais disputada da história do futebol brasileiro. Acostumados a frequentar a primeira divisão, clubes como Bahia, Cruzeiro, Grêmio, Sport e Vasco são alguns dos mais tradicionais do Brasil, mas que disputarão uma vaga para voltarem à elite do esporte nacional.

Além das equipes consideradas grandes em terras tupiniquins, esquadrões do interior prometem deixar a disputa ainda mais acirrada. Chapecoense, CSA e Vitória estiveram recentemente na Série A, além do Guarani (campeão brasileiro em 1978). Os jogos que abrirão a competição são: Vasco x Vila Nova e Brusque x Guarani. As partidas estão marcadas para começar às 19h, horário de Brasília. Ainda na sexta, acontece um duelo de campeões brasileiros: Bahia e Cruzeiro se enfrentam a partir das 21h30, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador. No sábado (8/4), a primeira rodada da Série B terá o seu complemento, com destaque para Ponte Preta x Grêmio (16h30) e Sport Recife e Sampaio Côrrea (18h30), que fazem o clássico nordestino da rodada. Série B com jeito de Série A Das 20 equipes que disputarão a segunda divisão deste ano, seis delas já foram campeãs na Série A, somando 14 títulos de Campeonato Brasileiro (Cruzeiro 4, Vasco 4, Grêmio 2, Bahia 2, Guarani 1 e Sport Recife 1). Além das conquistas nacionais, as equipes que participarão da Série B de 2022 somam também seis títulos de Copa Libertadores (Grêmio 3, Cruzeiro 2 e Vasco 1), número inédito na história da competição. Regulamento Assim como no Brasileirão, a Série B terá 38 rodadas, em jogos de ida e volta. Os quatro melhores colocados garantem vaga na primeira divisão, enquanto aqueles que ficarem da 17° a 20° posição serão rebaixados para terceira divisão.