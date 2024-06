A funkeira MC Naninha viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), após publicar um funk que fez para criticar o jogador Neymar Jr. A música fala sobre o suposto apoio e as polêmicas em torno do projeto que prevê a privatização de praias, que seria apoiado pelo atleta.

“O meu biquíni de fita não vou poder mais usar, comendo o meu frango assado, ouvindo as ondas do mar, e as crianças na areia que não vão poder mais brincar? Hoje acordei boladona na invenção do Neymar”, diz um trecho da música.

Em outro trecho, Naninha sugere que Neymar privatize suas partes íntimas: “Você está maluco? Está maluco Neymar? Pega a p*orra da minha b*ceta e bota para privatizar. Me diz onde está essa brava que eu vou lá buscar.”

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, e internautas fizeram piada com a situação envolvendo o jogador. “MC Naninha não te conhecia, mas já te considero pakas”, brincou um.

Privatização de praias

A discussão sobre a PEC das praias ganhou destaque nos últimos dias e envolveu celebridades. Neymar e Luana Piovani se envolveram uma treta por conta do assunto.

A PEC, de autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jordy (Cidadania-PA), revogaria um trecho da Constituição e autorizaria a transferência dos territórios de marinha, de forma gratuita, para habitações de interesse social e para estados e municípios, onde há instalações de serviços.

Especialistas apontaram que o texto abre brechas na lei para criar praias privadas, além dos altos riscos ambientais.

Assista o vídeo clicando aqui