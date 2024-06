Longe da TV, Marcello Antony vira corretor de imóveis em Portugal; entenda

Marcello Antony, 59, famoso por ter participado de várias novelas, como “Mulheres Apaixonadas” (Globo, 2003) e “Paraíso Tropical” (Globo, 2007), está iniciando em uma nova carreira, a de corretor de imóveis em Portugal. Ele falou sobre sua nova jornada em um vídeo postado, nesta segunda-feira (3), em suas redes sociais.

“É com grande entusiasmo que anuncio minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo em The Agency, a melhor agência de mercado imobiliário de luxo no mundo”, afirmou o ator, que recebeu muitos comentários de apoio. “Talento não falta”, afirmou um seguidor. “Volta pras novelas, saudade”, disse outro.