Concursos Norte: muitas vagas para a região em 2022; confira

Muitos concursos públicos estão previstos para terem seus editais publicados ainda em 2022. A expectativa dos concurseiros é grande, por isso, é primordial intensificar a preparação para não ser pego de surpresa.

A Região Norte é uma das cinco regiões do Brasil, a maior dentre elas. É formada por sete estados, sendo estes: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São diversas as oportunidades de concursos para a região, em diversas áreas de atuação.

Confira o panorama completo dos concursos da Região Norte do País.

Concursos Norte: Acre

Concursos para o Estado do Acre de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Cartório AC

Status: banca em definição

Perspectivas: Foi publicado o aviso de licitação para a escolha da empresa organizadora do próximo concurso TJ AC Cartórios para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Acre. O procedimento será realizado virtualmente no dia 11 de fevereiro de 2022, a partir das 10 horas.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Notário/Registrador

Notário/Registrador Formação: Nível Superior em Direito

Nível Superior em Direito Vagas: a definir

a definir Salário: rendimento líquido do cartório

rendimento líquido do cartório Curso: Cartório AC

Banca do último concurso: 2012 – FMP Concursos

Último Edital: Edital TJAC Cartórios 2012

TRT 14 (RO e AC)

Status: edital autorizado

Perspectiva: Está oficialmente autorizada pelo CSJT a realização do novo concurso público para provimento de cargos no quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.635,03 a R$ 9.188,20 [último edital]

R$ 4.635,03 a R$ 9.188,20 [último edital] Curso: TRT 14

Banca do último concurso: FCC

Edital do último concurso: Edital TRT 14 – 2018

PC AC Delegado

Status: Anunciado

Perspectivas: O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou novas seleções públicas para a área de segurança pública. Entre as instituições que devem ganhar novos certames, está a Polícia Civil do Acre. Cameli não divulgou quais serão os cargos e o quantitativo de vagas, mas certame haverá vagas para Delegado.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Delegado de Polícia

Delegado de Polícia Formação: Bacharelado em Direito

Bacharelado em Direito Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 15.378,00

R$ 15.378,00 Curso: Delegado AC

Banca do último concurso: IBADE

Edital: Edital PC AC 2017

Polícia Militar

Status: comissão integrada formada

Perspectivas: A comissão foi constituída para realizar proposta para realização de concursos para Segurança Pública do Acre.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Soldado

Soldado Formação: Nível Médio

Nível Médio Vagas: 230

230 Salário: –

– Curso: PM ACRE

Banca do último concurso: IBADE

Edital do último concurso: EDITAL PM Acre 2017

Polícia Civil

Status: comissão integrada formada

Perspectivas: O governador do Acre anunciou a realização de um novo concurso PC AC.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PC ACRE

Banca do último concurso: IBADE

Edital do último concurso: Edital PC AC 2017

Concurso SESACRE

Status: anunciado

Perspectivas: O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou concurso Sesacre (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) 2022, com previsão de contratação de 956 profissionais.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 956

956 Salário: a definir

a definir Cursos: SESACRE

Concurso Norte: Amapá

Concursos para o Estado do Amapá de curto prazo (até 6 meses)

Concurso SEFAZ AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: A expectativa é que o edital seja publicado em maio. Com Comissão formada, escolha da banca já está em andamento.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Auditor Fiscal e Fiscal da Receita (possíveis)

Auditor Fiscal e Fiscal da Receita (possíveis) Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: A definir

A definir Salário: mais de R$ 20 mil (Transparência)

mais de R$ 20 mil (Transparência) Curso: SEFAZ AP

Concurso TRT 8 AP/PA

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está oficialmente formada a comissão do concurso TRT 8.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: A definir

A definir Salário: R$ 7.591,37 R$ 12.455,30

R$ 7.591,37 R$ 12.455,30 Curso: TRT 8

Banca do último concurso: 2015 – Cebraspe

Último edital: Edital TRT 8

Concurso CRESS AP

Status: banca definida

Perspectivas: O Conselho Regional de Serviço Social da 24ª região, no Estado do Amapá, escolheu o Instituto Quadrix como banca organizadora do seu mais novo concurso.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Agente Fiscal / Agente Administrativo

Agente Fiscal / Agente Administrativo Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.652,36 / R$ 3.305,68

R$ 1.652,36 / R$ 3.305,68 Curso: CRESS AP

Concurso SEMA AP

Status: Previsto

Perspectivas: O próximo edital do concurso SEMA PA já foi anunciado pelo governador do Amapá, Waldez Góes. Segundo Góes, o documento poderá ser publicado em março de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: SEMA AP

Concurso AMPREV AP

Status: Previsto

Perspectivas: O edital do concurso AMPREV AP está previsto para ser publicado em março de 2022! A informação foi confirmada pelo governador do estado do Amapá, Waldez Góes, através de suas redes sociais.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: AMPREV AP

Concurso DPE AP Defensor

Status: comissão especial formada e regulamento publicado

Perspectivas: Foi publicado o regulamento do concurso DPE AP Defensor no endereço eletrônico do Conselho Superior do órgão. Serão 5 vagas imediatas, com formação de cadastro reserva, para o cargo de Defensor Público Substituto, com salário inicial de R$ 22.491,20. Em 11 de janeiro deste ano já havia sido formada a comissão do II Concurso Público de provas e títulos para ingresso na carreira

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Defensor Público Substituto

Defensor Público Substituto Formação: Superior em Direito + 2 anos de atividade jurídica

Superior em Direito + 2 anos de atividade jurídica Vagas: 5 + CR

5 + CR Salário: R$ 22.491,20

R$ 22.491,20 Curso: DPE AP Defensor

Banca do último concurso: FCC – 2017

Último edital: Último edital Concurso DPE AP

Concurso UEAP

Status: comissão formada / Autorizado

Perspectivas: A UEAP está com um novo concurso autorizado. Serão ofertadas 60 vagas para o cargo de professor e 20 para o cargo de técnico-administrativo.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor e Técnico Administrativo

Professor e Técnico Administrativo Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 80

80 Salário: a definir

a definir Curso: UEAP

Edital do último concurso: Edital 2013

Concurso TRF 1 (Juiz Substituto)

Status: Autorizado/Comissão sendo formada

Perspectivas: O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já formou a comissão organizadora de seu novo concurso público para Juiz Substituto.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Juiz Substituto

Juiz Substituto Formação: Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica

Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica Vagas: 1 + CR

1 + CR Salário: a definir

a definir Curso:TRF1 Juiz

Banca do último concurso: Cebraspe

Último edital: Edital TRF1 Juiz 2015

Concurso SEED AP

Status: comissão formada/edital em março de 2022

Perspectivas: Em uma transmissão ao vivo em sua rede social oficial, o governado do estado do Amapá, Waldez Góes, anunciou que o edital do novo concurso SEED AP ofertará 2.022 vagas e terá edital publicado em março de 2022. A Secretaria de Educação do Amapá já escolheu os integrantes da comissão organizadora do concurso.

Cargo: Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação

Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 2022

2022 Salário: a definir

a definir Curso: SEED AP

Banca do último concurso: Fundação Universa

Edital do último concurso: edital SEED AP 2012

Concurso Detran AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: O próximo concurso Detran AP já possui comissão formada e terá seu edital publicado em breve com a oferta de 127 vagas.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Fundamental, Médio e Superior

Fundamental, Médio e Superior Vagas: 127

127 Salário: R$ 2.282,50 a R$ 4.565,00 + benefícios

R$ 2.282,50 a R$ 4.565,00 + benefícios Curso: DETRAN AP

Concurso EBSERH

Status: Escolha da banca

Perspectivas: A escolha da banca organizadora do concurso EBSERH está em andamento. A expectativa é que sejam ofertadas mais de mil vagas.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: previstas mais de mil

previstas mais de mil Salário: a definir

a definir Curso: EBSERH

Concursos Norte de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Corpo de Bombeiros AP

Status: Banca definida (FCC)

Perspectivas: Após o governador do Amapá, Antônio Waldez Góes, anunciar a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) como banca organizadora do concurso Bombeiro AP, foi divulgado o extrato de contrato.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 225

225 Salário: R$ 4.698,60 [último edital]

R$ 4.698,60 [último edital] Curso: Bombeiro AP

Concurso TJ AP

Status – Autorizado

Perspectivas – seleção autorizada. São 5 vagas imediatas mais cadastro de reserva para Analista Judiciário Multidisciplinar. O novo concurso para servidores do Tribunal de Justiça do Amapá será um dos assuntos abordados na sessão de 28 de julho do Pleno Administrativo.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Analista Judiciário

Analista Judiciário Formação: Superior

Superior Vagas: 5 +CR

5 +CR Salário: R$ 2.729,77 a R$ 7.694,16

R$ 2.729,77 a R$ 7.694,16 Curso: TJ AP

Concurso Politec AP

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com comissão formada, edital para o concurso Politec AP será publicado em breve, com a oferta de 76 vagas.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Perito Criminal, Odontolegista, Papiloscopista, Técnico Pericial e Auxiliar Técnico-Pericial

Perito Criminal, Odontolegista, Papiloscopista, Técnico Pericial e Auxiliar Técnico-Pericial Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 76

76 Salário: até R$ 10.067,96 [último edital]

até R$ 10.067,96 [último edital] Curso: Politec AP

Concurso Norte: Amazonas

Concursos para o Estado do Amazonas de curto prazo (até 6 meses)

Concurso SEMED Manaus

Status: anunciado!

Perspectivas: foi anunciado o novo concurso para professores da SEMED Manaus.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Professor

Professor Escolaridade: Nível superior

Nível superior Número de Vagas: 3,500

3,500 Remuneração: a definir

a definir Situação: anunciado

Banca do último concurso: IBADE

Último edital: SEMED Manaus 2017

Concurso DPE AM

Status: Regulamento publicado (2022)

Perspectivas: Foi divulgado o regulamento do IV concurso DPE AM. O documento traz detalhes e informações sobre o próximo certame.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista e Assistente

Analista e Assistente Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: DPE AM

Banca do último concurso: FCC

Último edital: III DPE AM 2021

Concurso IPAAM

Status: Autorizada instituição da Comissão

Perspectivas: O governador do Amazonas, Wilson Lima, anuncia nova seleção e autoriza formação de Comissão responsável pelo certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas : a definir

: a definir Salário : a definir

: a definir Curso: IPAAM

Status: Anunciado/Comissão formada

Perspectivas: O novo concurso AFEAM foi anunciado pelo governador Wilson Lima. Comissão já formada!

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação : a definir

: a definir Vagas : 30

: 30 Salário: até R$ 6,8 mil

até R$ 6,8 mil Curso: AFEAM

Banca do último concurso: FUNCAB

Edital do último concurso: Último edital AFEAM 2009

Concurso Detran AM

Status: Banca definida

Perspectiva: O IBFC foi definido como nova banca organizadora

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 183

183 Salário: R$ 2.300,00 a R$ 5.500,00

Concurso MP AM Promotor

Status: Comissão formada

Perspectivas: O Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas publicou a Resolução n.º 072/2021 na qual divulgou a composição da comissão organizadora do próximo concurso para Promotor de Justiça Substituto, com remuneração inicial de R$ 27.500,17.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Promotor de Justiça Substituto Formação: Bacharelado em Direito + 3 anos de atividade jurídica

Bacharelado em Direito 3 anos de atividade jurídica Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 27.500,17

R$ 27.500,17 Curso: MP AM Promotor

Concurso Cartório AM

Status: Comissão organizadora formada

Perspectivas: Foi formada a nova comissão organizadora do concurso Cartório AM, para a outorga de delegações das serventias extrajudiciais de notas e registro do Estado do Amazonas, para provimento inicial e por remoção.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Notário/Registrador

Notário/Registrador Formação: Nível Superior em Direito ou dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro

Nível Superior em Direito ou dez anos de exercício em serviço notarial ou de registro Vagas: serventias vagas

serventias vagas Salário: rendimento líquido do cartório

rendimento líquido do cartório Curso: CARTÓRIO AM

Banca do último concurso: TJ AM – IESES

Edital do último concurso: Edital TJ AM Cartórios 2017

Concurso TRE AM

Status: previsto

Perspectivas: órgão vai solicitar verba para nova seleção junto ao Governo Federal.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico e Analista Judiciário

Técnico e Analista Judiciário Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: TRE AM

Concurso MP AM

Status: Autorizado

Perspectivas: O Ministério Público do Amazonas autorizou a realização do novo concurso para servidor. Possíveis cargos divulgados.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: MP AM

Banca do último concurso: FCC

Concurso AGEMAN

Status: Autorizado

Perspectiva: O prefeito de Manaus, David Almeida, autorizou o novo concurso AGEMAN. O aval foi encaminhado para a Casa Civil.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: AGEMAN

Concursos Norte de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso ALE AM

Status: Anunciado

Perspectivas: O próximo concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE AM) foi anunciado pelo presidente da Casa legislativa.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.150,41 e R$11.603,90

R$ 1.150,41 e R$11.603,90 Curso: ALE AM

Concurso Ipem AM

Status: Anunciado

Perspectiva: O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, anunciou que um concurso público para o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem AM) está no radar!

Cargos/vagas e salário inicial: A definir

Banca do último concurso: sem informação (possivelmente não teve concurso)

Concurso CGE AM

Status: Anunciado

Perspectivas: Governador Wilson Lima confirmou a realização de algumas seleções no estado para os próximos meses, dentre elas, o concurso CGE AM. Certame é previsto desde 2018.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Auditor Técnico de Controle Interno (previsto)

Auditor Técnico de Controle Interno (previsto) Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos CGE AM

Concurso CETAM

Status: Anunciado

Perspectiva: Esse será o primeiro concurso público em sete anos. Desde então, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas vem realizando somente processo seletivos.

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

Banca do último concurso: FCC

Último edital 2014: Edital CETAM 2014

Concurso Prefeitura de Humaitá AM

Status: Comissão formada

Perspectiva: A comissão do concurso público da Prefeitura de Humaitá, no estado do Amazonas, está oficialmente constituída!

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso Prefeitura de Humaitá

Banca do último concurso: Copec

Edital do último concurso: 2016

Concurso Câmara de Tabatinga AM

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para o novo concurso Câmara de Tabatinga, estado do Amazonas.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Tabatinga

Banca do último concurso: –

Edital do último concurso: Não disponível

Concurso SEPROR

Status: Comissão formada

Perspectiva: Foi formada a Comissão responsável pelos trabalhos referentes ao próximo concurso da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas.

Cargos/vagas e salário inicial: A definir

Banca do último concurso: IBFC

Último edital 2018: Concurso SEPROR

Concurso Prefeitura de Tefé

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com o último edital publicado em 2013, foi formada a comissão organizadora do próximo concurso público da Prefeitura.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Prefeitura de Tefé

Banca do último concurso: 2013 – CETAM

Último edital: Não disponível

Concurso Prefeitura de Manaus

Status: Previsto

Perspectivas: Seleção visa substituir servidores temporários e celetistas com até 10 anos de serviço.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Prefeitura de Manaus

Concurso PM AP

Status: Banca definida (FCC)

Perspectivas: Após a FCC ter sido anunciada como banca organizadora do concurso PM AP, o extrato de contrato foi devidamente publicado. Edital iminente!

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos : Soldado

: Soldado Formação : Nível médio

: Nível médio Número de vagas : 600

: 600 Salário : R$ 3.759,31 [último edital]

: R$ 3.759,31 [último edital] Curso: PM AP

Último edital: Edital PM AP 2017

Concurso Guarda de Manaus

Status: Anunciado

Perspectivas: O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a realização de um novo concurso da Guarda Municipal com a oferta de 200 vagas. A previsão é de que o edital seja publicado em janeiro de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 200

200 Salário: R$ 2,1 mil [portal da transparência]

R$ 2,1 mil [portal da transparência] Curso: Guarda de Manaus AM

Banca do último concurso: FUNCAB

Último edital: 2012 – Guarda de Manaus

Concursos Norte – Sem previsão

Concurso Agente Penitenciário AM

Status: Comissão formada

Perspectivas: A previsão de vagas para o certame foi retirada do quadro de cargos.

Vagas/ Cargos e salário inicial: A definir

Curso: AGEPEN AM

Concursos Norte: Pará

Concursos para o Estado do Pará de curto prazo (até 6 meses)

DPE PA Servidor

Status: comissão formada e regulamento publicado

Perspectivas: A Defensoria Pública do Estado do Pará formou a comissão organizadora do concurso DPE PA. Foram designados três servidores para conduzirem as funções. Edital previsto para o 1º semestre.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 28 + CR

28 + CR Salário: R$ 1.963,68 / R$ 4.026,23

R$ 1.963,68 / R$ 4.026,23 Curso: DPE PA

PGE PA Procurador

Status: Autorizado/comissão formada

Perspectivas: O Procurador-Geral do Estado, Ricardo Nasser Sefer, designou os servidores que vão constituir a comissão organizadora do concurso PGE PA Procurador. Além disso, a Secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, divulgou que o Governador do Pará, Helder Barbalho, AUTORIZOU a realização do certame. A previsão é de que a seleção oferte 10 vagas.

Curso: PGE PA

Banca do último concurso: UEPA

Último Edital: Edital_PGE_PA Procurador 2015

Concurso CRP 10

Status: Banca definida

Perspectivas: O Instituto Quadrix foi definido como organizador do próximo concurso para o Conselho Regional de Psicologia da 10º Região, que abrange os estados do Pará e Amapá. O certame ofertará vagas para Assistente Administrativo, de nível médio e Analista Psicólogo, de nível superior.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Assistente Administrativo e Analista Psicólogo

Assistente Administrativo e Analista Psicólogo Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$1.141,56 a R$ 2.804,88

R$1.141,56 a R$ 2.804,88 Curso: CRP 10

Banca do último concurso: Instituto Quadrix

Último edital: Edital CRP 10 2015

Concurso SEMED MARABÁ

Status: comissão formada

Perspectivas: O Prefeito Municipal de Marabá, Sebastião Miranda Filho, instituiu a comissão organizadora do novo concurso SEMED Marabá.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Cuidador

Cuidador Formação: Médio

Médio Vagas: 50

50 Salário: a definir

a definir Curso: SEMED MARABÁ

Concurso MP PA Promotor

Status: banca definida/ comissão formada

Perspectivas: Perspectivas: Cebraspe é a banca organizadora. São ofertadas 65 vagas. Comissão formada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Promotor de Justiça Substituto Formação: Nível Superior em Direito + inscrição na OAB + 3 anos de atividade jurídica

Nível Superior em Direito + inscrição na OAB + 3 anos de atividade jurídica Vagas: 65

65 Salário: R$ 30.404,47

R$ 30.404,47 Curso: MP PA Promotor

Banca do último concurso: FCC

Edital do último concurso: Edital MP PA Promotor 2014

Ministério Público do Pará (MP PA)

Status: Banca definida

Perspectivas: O Ministério Público do Estado do Pará confirmou a Consuplan como banca organizadora do concurso MP PA. Serão 74 vagas ofertadas para os cargos de níveis médio e superior do quadro de pessoal de servidores.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Analista, Técnico e Auxiliar

Analista, Técnico e Auxiliar Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 74 + CR

74 + CR Salário: R$ 2.489,83 a R$ 3.555,74

R$ 2.489,83 a R$ 3.555,74 Curso: MP PA

Banca do último concurso: 2012 – FADESP

Último edital: Edital MP PA

Concurso SUSAM

Status: Comissão formada

Perspectiva: Foi publicada no Diário Oficial a portaria que estabelece Comissão Especial para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SASUM

Banca do último concurso: FGV

Editais do último concurso: Fundamental| Médio| Superior

Concurso Prefeitura de Bragança

Status: banca definida.

Perspectivas: A banca do próximo concurso já foi definida. Não foram divulgados os cargos nem vagas que serão ofertadas.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Prefeitura de Bragança

Banca do último concurso: 2012 – Instituto Bezerra Nelson

Último edital: Edital Prefeitura de Bragança PA 2011

Concurso Prefeitura de Moju

Status: Banca definida (Instituto Consulpam)

Perspectivas: Instituto Consulpam apresentou a melhor proposta e foi definido vencedor para organizador o certame da Prefeitura. Extrato de contrato publicado!

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Nível fundamental, médio e superior

Nível fundamental, médio e superior Vagas: 595 + 513 CR

595 + 513 CR Salário: a definir

a definir Curso: Prefeitura de Moju

Banca do último concurso: CETAP – 2016

Último edital: Prefeitura de Moju – 2016

Concurso SESPA

Status – Comissão formada / Escolha da banca

Perspectivas – Com comissão formada, foi divulgado o aviso de licitação para contratação da banca. A abertura da sessão foi marcada para o dia 10 de janeiro de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 315 previstas

315 previstas Salário: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14 Curso: SESPA

Banca do último concurso – Instituto Movens

Último edital: SESPA 2008

Concurso FASEPA

Status: Comissão formada / Escolha da banca

Perspectivas: Com comissão formada, foi divulgado o aviso de licitação para contratação da banca. A abertura da sessão foi marcada para o dia 10 de janeiro de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 67 + CR

67 + CR Salário: R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37

R$ 1.200,00 a R$ 2.809,37 Curso: FASEPA

Concurso Prefeitura de Igarapé-Miri

Status: Banca definida (FADESP)

Perspectivas: Em 2019, a Prefeitura definiu a FADESP como banca organizadora. Em 2021, MP PA determinou concurso para Guarda Municipal e Agente de Trânsito até agosto.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal e Agente de Trânsito

Guarda Municipal e Agente de Trânsito Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Prefeitura de Igarapé-Miri

Último concurso: FADESP – Edital Igarapé-Miri – 2009

Concurso TRT PA

Status: Previsto para 2022

Perspectivas: De acordo com uma publicação divulgada em sua rede social oficial no Instagram, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Amapá e do Pará, anunciou que se prepara para lançar um novo concurso TRT 8 em 2022 para seleção de pessoal. O último concurso foi realizado em 2015 e expirará em 31 de dezembro de 2021. Antes do recesso forense de 2021 para 2022, foram nomeados 50 novos aprovados.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: A definir

A definir Salário: R$ 7.591,37 R$ 12.455,30

R$ 7.591,37 R$ 12.455,30 Curso: TRT 8

Banca do último concurso: 2015 – Cebraspe

Último edital: Edital TRT 8

Concurso Polícia Científica Pará

Status: Em estudo

Perspectivas: Novo certame para a Polícia Científica do Pará está em planejamento.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Perito

Perito Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04 [último edital]

R$ 5.210,05 a R$ 8.482,04 [último edital] Curso: Polícia Científica PA

Banca do último concurso: Fadesp

Último edital: Polícia Científica PA 2018

Concursos Norte de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso SEDOP

Status: anunciado

Perspectiva: A Seplad anunciou a realização do novo concurso público da SEDOP.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDOP

Concurso IMETROPARÁ

Status: anunciado

Perspectiva: A Seplad anunciou a realização do novo concurso público do IMETROPARÁ.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: IMETROPARÁ

Concurso TCM PA

Status: Comissão formada

Perspectiva: Foi instituída a Comissão responsável pelo novo concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, para Auditor, Técnico e Conselheiro-Substituto.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Técnico de Controle Externo, Analista de Controle Externo e Conselheiro-Substituto

Técnico de Controle Externo, Analista de Controle Externo e Conselheiro-Substituto Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.385,00 a R$ 2.870,00

R$ 2.385,00 a R$ 2.870,00 Curso: TCM PA

Concurso Igeprev PA

Status: Em fase de escolha da banca

Perspectivas: A banca organizadora do concurso Igeprev PA está cada vez mais próxima de ser definida. Isso porque, foi anunciada a abertura de licitação para escolha da empresa responsável pelo certame.

Cargos: Técnico, Assistente e Analista

Técnico, Assistente e Analista Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 21 + CR

21 + CR Salário: R$ 1.364,65 a R$ 4.245,29

R$ 1.364,65 a R$ 4.245,29 Curso: Igeprev PA

Banca do último concurso: 2018 – IADES

Último edital: Edital 2018

Concurso Arcon PA

Status: Recomendado pelo TCE PA

Perspectivas: O Tribunal de Contas do Estado do Pará recomendou que a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos (ARCON PA) realize um novo concurso público.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: Arcon PA

Banca do último concurso: 2018 – IADES

Último edital: Edital Arcon-2018

Concurso Hospital Ophir Loyola

Status: Comissão formada

Perspectiva: Com comissão formada, licitação para escolha da banca é marcada para março.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: Nível Superior e Médio

Nível Superior e Médio Vagas: 121

121 Salário: R$ 1.039,00 e R$ 1.858,41

R$ 1.039,00 e R$ 1.858,41 Cursos HOL

Concurso Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com comissão formada, licitação para escolha da banca é marcada para março.

Vagas/ Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 219

219 Salário: R$ 1.804,28

R$ 1.804,28 Cursos Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Concurso Semas PA

Status: Comissão formada

Perspectivas: Formada nova Comissão, dessa vez, para escolha e contratação da banca organizadora.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Semas PA

Concurso Detran PA

Status – Comissão formada

Perspectivas – O certame tem comissão formada para certame em 2020. Vagas e cargos ainda não foram definidos.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Detran PA

Banca do último concurso – FADESP

Último edital: Edital Detran PA 2018

Concurso EMATER PA

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi formada a Comissão responsável pelo acompanhamento do processos eletivo simplificado até a publicação de seu resultado final. Ainda não foram divulgados vagas e cargos a serem ofertados.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: A definir

A definir Salário: A definir

A definir Curso: EMATER PA

Banca do último concurso: 2009 – SIPROS

Último edital: Edital EMATER PA 2009

Concurso PGM Belém

Status – comissão formada

Perspectivas -Foi publicada a relação de membros que passam a compor a comissão de acompanhamento e fiscalização da execução do concurso para a Procuradoria Geral do Município de Belém.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Procurador do Município

Procurador do Município Formação: Bacharelado em Direito + OAB

Bacharelado em Direito + OAB Vagas: 2

2 Salário: R$ 20 mil

R$ 20 mil Curso: PGM BELÉM

Banca do último concurso: DAVES/UFPA

Último edital: Edital PGM Belém 2004

Concurso AGTRAN PA

Status: Anunciado

Perspectivas: Concurso é anunciado para 2022 junto com outra seleções no estado.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Vários

Vários Formação: nível médio, médio/técnico e superior

nível médio, médio/técnico e superior Vagas: 67 previstas

67 previstas Salário: R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27 Curso: AGTRAN PA

Concurso SEDUC PA

Status: anunciado

Perspectivas: A secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Hana Ghassan, divulgou esta semana nas redes sociais que o novo concurso SEDUC PA (Secretaria de Educação do Estado do Pará) sairá no próximo ano – 2023.

Curso:SEDUC PA

Banca do último concurso: Consulplan

Último edital: Edital_SEDUC_PA_2018

Concurso Bombeiro PA

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas: O Instituto AOCP foi oficializado como banca organizadora do próximo certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: soldado

soldado Formação: médio

médio Vagas: 405

405 Salário: R$ 3.960,00

R$ 3.960,00 Curso: Bombeiro PA

Banca do último concurso: Cespe/Cebraspe

Últimos editais: CBM PA Praças – 2015 | CBM PA Oficial – 2015

Status: Comissão formada

Perspectivas: Com comissão formada, licitação para escolha da banca é marcada para março.

Cargo: a definir

a definir Formação: médio, técnico e superior

médio, técnico e superior Vagas: 250

250 Salário: a definir

a definir Cursos Santa Casa PA

Banca do último concurso: UNAMA

Último edital: Edital_Santa Casa PA 2007

Concursos Norte: Rondônia

Concursos para o Estado de Rondônia de curto prazo (até 6 meses)

Concurso DPE RO Defensor

Status: comissão especial formada/regulamento publicado

Perspectivas: A Defensoria Pública de Rondônia divulgou o regulamento do novo concurso DPE RO Defensor, o quinto concurso público para membros da instituição, que ofertará 9 vagas imediatas para o cargo e será composto de cinco fases. Anteriormente, o órgão já havia divulgado a formação da comissão organizadora do seu mais novo certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Defensor

Defensor Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 9

9 Salário: R$ 20.024,44 a R$28.724,44

R$ 20.024,44 a R$28.724,44 Curso: DPE RO Defensor

Banca do último concurso: VUNESP

Concurso SEDUC RO

Status: comissão formada

Perspectivas: A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia designou seis servidores para comporem a comissão responsável pelo acompanhamento do novo Concurso Seduc RO.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC RO

Banca do último concurso:IBADE

Edital do último concurso: Edital Seduc RO – 2016

Concurso SEAS RO

Status: comissão formada

Perspectivas: foi publicada, no Diário Oficial do Estado, a comissão de acompanhamento das atividades do futuro certame, que poderá ocorrer ainda em 2021.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEAS RO

Banca do último concurso: sem informação

Edital do último concurso: sem informação

Concurso SEDUC RO

Status: Comissão formada.

Perspectivas: A comissão do concurso já está formada, mas ainda não existem informações de edital, vagas e outras questões pertinentes.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Seduc RO

Concursos Norte de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Seplan RR

Status: Comissão formada

Perspectiva: Foi instituída a Comissão responsável pelos estudos do concurso para a carreira de Planejamento e Orçamento do Estado de Roraima.

Cargo: Analista de Planejamento e Orçamento

Analista de Planejamento e Orçamento Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: até 50

até 50 Salário: R$ 5.273,18

R$ 5.273,18 Curso: Seplan RR

TRT 14 (RO e AC)

Status: edital autorizado

Perspectiva: Está oficialmente autorizada pelo CSJT a realização do novo concurso público para provimento de cargos no quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.635,03 a R$ 9.188,20 [último edital]

R$ 4.635,03 a R$ 9.188,20 [último edital] Curso: TRT 14

Banca do último concurso: FCC

Edital do último concurso: Edital TRT 14 – 2018

Concurso CRC RO

Status: em estudo

Perspectivas: De acordo com a Diretoria Executiva do órgão, a comissão está estudando a viabilidade economia, financeira e quais cargos devem ser ofertados.

Vagas/ Cargos e salário inicial: a definir

Curso: CRC RO

Banca do último concurso: FUNCAB

Edital do último concurso: CRC RO 2015

Bombeiro RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: O novo concurso CBM RO está oficialmente autorizado e o Cebraspe foi selecionado como banca responsável.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Oficial Combatente e Quadro Complementar

Oficial Combatente e Quadro Complementar Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 8

8 Salário: R$ 7.015,91

R$ 7.015,91 Curso: Bombeiros RO

Banca do último concurso: FUNCAB

Edital do último concurso: Edital Bombeiros RO 2014

PM RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: O novo concurso PM RO está oficialmente autorizado e com comissão formada. O Cebraspe foi a banca selecionada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Oficial Combatente

Oficial Combatente Formação: superior

superior Vagas: 20

20 Salário: a definir

a definir Curso: PM RO

Banca do último concurso: FUNCAB

Editais do último concurso: Edital-PM-RO-Oficial Edital-PM-RO-Soldado

PC RO

Status: Banca definida (Cebraspe)

Perspectivas: Um novo concurso PC RO vem aí! A banca definida foi o Cebraspe. São previstas 270 vagas mais cadastro reserva.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: Delegado, Médico Legista, Agente, Escrivão, Papiloscopista e Técnico de Necropsia

Delegado, Médico Legista, Agente, Escrivão, Papiloscopista e Técnico de Necropsia Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 270 +CR

270 +CR Salário: R$ 4.706,56 a R$ 14.267,80 (sem gratificações)

R$ 4.706,56 a R$ 14.267,80 (sem gratificações) Curso: PC RO

Banca do último concurso: Funcab

Último edital: Edital PC RO 2014

Concursos Região Norte: Roraima

Concurso para o Estado de Roraima de curto prazo (até 6 meses)

Guarda de Boa Vista

Status: comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão de acompanhamento da próxima seleção.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Guarda Municipal

Guarda Municipal Formação : Nível médio

: Nível médio Vagas : a definir

: a definir Salário: R$ 1.135,00

R$ 1.135,00 Curso: comissão formada

Banca do último concurso: Selecon

Último edital: 2019

Concurso PGE RR Procurador

Status: comissão formada

Perspectivas: A Procuradoria-Geral de Roraima, publicou a constituição da comissão de trabalho para a realização do próximo concurso, que ofertará vagas para Procurador Estadual no órgão. O Procurador-Geral, Cláudio Belmino, já havia solicitado o início de providências para o processo de abertura de um novo concurso PGE RR Procurador.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Procurador

Procurador Formação: Para ingressar na carreira, era necessário ser portador do diploma de Bacharel em Direito e contar com registro regular de advogado na Ordem dos Advogados do Brasil.

Para ingressar na carreira, era necessário ser portador do diploma de Bacharel em Direito e contar com registro regular de advogado na Ordem dos Advogados do Brasil. Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: PGE RR Procurador

Banca do último concurso: FCC

Edital: Edital PGE/RR 2005

Concurso MP RR Promotor

Status: comissão formada/ banca definida

Perspectivas: O Ministério Público de Roraima formou a comissão organizadora do novo concurso Promotor RR. A equipe auxiliará a banca na desenvolvimento e organização da seleção. AOCP é a banca organizadora.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Promotor de Justiça Substituto

Promotor de Justiça Substituto Formação: Ensino Superior em Direito + 3 anos de atividade jurídica

Ensino Superior em Direito + 3 anos de atividade jurídica Vagas: 7

7 Salário: R$ 24.681,59

R$ 24.681,59 Curso: MP RR Promotor

Banca do último concurso: 2017 – Cespe/Cebraspe

Último edital: EDITAL MP RR Promotor 2017

Concurso AGEPEN RR

Status: Banca definida

Perspectivas: A banca organizadora do concurso Agente Penitenciário RR foi definida! A empresa contratada foi o Instituto AOCP.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Agente Penitenciário

Agente Penitenciário Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 423

423 Salário: R$ 4.421,13

R$ 4.421,13 Curso: AGEPEN RR

Concurso PM RR

Status: Previsto

Perspectivas: Um novo edital do concurso PM RR para Oficial poderá ser publicado entre 2021 e 2024.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Oficial

Oficial Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 6.846,22

R$ 6.846,22 Curso: PM RR

Banca do último concurso: UERR

Último edital: Edital PM RR 2018

Concurso MP RR

Status: Previsto

Perspectivas: A procuradora-geral de Justiça de Roraima, Janaína Carneiro, em resposta a um seguidor em sua rede social oficial, afirmou que um novo concurso MP RR servidor para área de apoio deve ser aberta em breve. De acordo com o Portal Transparência do órgão, existem hoje 86 cargos vagos no Ministério Público de Roraima nos mais diversos níveis de escolaridade.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Diversos

Diversos Formação: Fundamental, Médio e superior

Fundamental, Médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.366,94 a R$ 8.265,51

R$ 2.366,94 a R$ 8.265,51 Curso: MP RR

Banca do último concurso: 2007 – Cespe/Cebraspe

Último edital: Edital MP RR 2007

Delegado RR

Status: banca definida

Perspectivas: O novo concurso PC RR será organizadora pela Fundação Vunesp.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Delegado de Polícia Civil

Delegado de Polícia Civil Formação: superior em Direito

superior em Direito Vagas: 35

35 Salário: R$ 18.387,42

R$ 18.387,42 Curso: Delegado de Polícia RO

Banca do último concurso: Vunesp

Último edital: Edital PC-RR 2018

Concursos Norte de médio prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso CGE RR

Status: Comissão de estudos formada

Perspectivas: Foi instituída uma Comissão responsável pelos estudos de viabilidade técnica-econômica para o 1º do concurso CGE RR. O grupo tem até dezembro para finalizar as análises.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos CGE RR

Concurso MPC RR

Status: Anunciado para 2021

Perspectivas: O Ministério Público de Contas (MPC) de Roraima autorizou a realização da seleção para Procurador. Edital para servidores deve sair em 2021.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Procurador / servidores

Procurador / servidores Formação: Médio e superior

Médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 3.500,00 e R$ 22.000,00

R$ 3.500,00 e R$ 22.000,00 Curso: MPC RR

Banca do último concurso: 2008 – FCC

Último edital: Edital TCE RR 2008

Concurso TJ RR

Status: Comissão formada / congelado

Perspectivas: O Tribunal publicou no final de 2016, a Portaria que constituiu a comissão para realização do próximo concurso. Atualmente, o orçamento do TJ RR para o ano de 2019 está “congelado” devido à situação pública de dificuldade financeira pela qual passa o Estado.

Curso: TJ RR

Banca do último concurso: 2012 – Cespe/Cebraspe

Último edital: Edital TJ RR

Concurso TCE RR

Status: Em análise

Perspectivas: O novo concurso está sob análise, tendo sido formada a comissão organizadora para estudar a possibilidade financeira, orçamentária e fiscal, do estado para organizar novo certame.

Vagas/Cargos e salário inicial: a defnir

Curso: TCE RR

Banca do último concurso: Fundação ESAG – 2006

Concurso SESAU RR

Status: em estudo

Perspectiva: um novo concurso SESAU RR poderá ser realizado ainda em 2021. Isso porque foi definido o novo plano de cargos e remunerações da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima.

Cargo: a definir

a definir Formação: fundamental, médio e superior

fundamental, médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Status: em estudo

em estudo Curso: SESAU RR

Banca do último concurso: UERR

Último edital: nível superior, edital médicos, edital cirurgião dentista, edital superior administrativo, edital nível médio/técnico e edital nível fundamental

Concursos Norte de longo prazo (6 meses – 1 ano)

Concurso Sefaz RR

Status: Anunciado para 2023

Perspectivas: Durante a cerimônia de posse dos 30 candidatos aprovados no concurso Sefaz RR para o cargo de Auditor Fiscal, uma nova seleção foi anunciada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico de Tributos Estaduais e Cefit

Técnico de Tributos Estaduais e Cefit Formação: nível superior

nível superior Vagas: 54

54 Salário: mais de R$ 10 mil (transparência)

mais de R$ 10 mil (transparência) Curso SEFAZ RR

Concurso Norte: Tocantins

Concursos para o Estado do Tocantins de curto prazo (até 6 meses)

Concurso SEMED PALMAS TO

Status: edital previsto para 2022

Perspectivas: A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) pretende realizar um novo certame em 2022 (concurso SEMED Palmas TO).

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

Curso: SEMED PALMAS TO

Banca do último concurso: COSEPE

Edital do último concurso: Edital do último concurso

Concurso SMS Palmas

Status: anunciado

Perspectivas: a prefeita do município anunciou o novo concurso SMS Palmas para 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos: SMS Palmas

Banca do último concurso: UFT

Edital do último concurso: Edital do último concurso

Concurso MP TO

Status: Em estudos/previsto na LOA 2022

Perspectivas: Em sessão realizada no dia 11/06/2021, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins divulgou que o setor de planejamento do órgão realiza estudo técnico para levantar a necessidade e a viabilidade do novo concurso MP TO para servidores. O objetivo do procedimento é levantar dados sobre o quadro de servidores da área de apoio (técnicos e analistas ministeriais) do órgão.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: MP TO

Banca do último concurso: COPESE

Concurso TJ TO

Status: banca definida

Perspectivas: A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi definida, por meio de dispensa de licitação, como a banca responsável pelo próximo concurso do Tribunal de Justiça de Tocantins (TJ TO).

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Técnico Judiciário / Contador/Distribuidor

Técnico Judiciário / Contador/Distribuidor Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 63

63 Salário: R$ 5.569,68 a R$ 9.324,73

R$ 5.569,68 a R$ 9.324,73 Curso: TJ TO

Banca do concurso: a definir

Último edital: Edital TJ TO

Concurso Guarda de Palmas

Status: banca definida

Perspectivas: A VUNESP foi instituída como banca organizadora oficial do próximo concurso Guarda de Palmas, município de Tocantins.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Guarda

Guarda Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 50

50 Salário: R$ 4.413,86

R$ 4.413,86 Curso: Guarda de Palmas

Banca do concurso: Vunesp

Último Edital: Edital Guarda de Palmas 2007

Concurso AL TO (Assembleia Legislativa)

Status: Comissão Formada

Perspectivas: O edital estava previsto para o 2.º semestre de 2019, mas ainda não há novidades.

Curso: Assembleia Legislativa TO

SEDUC TO

Status: Comissão organizadora formada

Perspectivas: Órgão divulgou comissão organizadora do próximo concurso. Novo certame será tema de audiência em 19/07.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Professor de Educação Básica

Professor de Educação Básica Formação: superior

superior Vagas: 1.813

1.813 Salário: R$2.181,60

R$2.181,60 Curso: SEDUC TO

Banca do último concurso: Fundação CESGRANRIO

Último edital: Edital SEDUC TO 2009

Concursos Região Norte de médio prazo (de 6 meses a 1 ano)

Concurso SECAD TO

Status: previsto no LOA

Perspectivas: LOA 2022 é aprovado com orçamento para um novo concurso SECAD TO.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos: SECAD TO

PC TO

Status: Comissão formada

Perspectivas: Um novo concurso PC TO foi anunciado. Com comissão formada, o edital está previsto para 2021. A Secretaria de Segurança Pública do Tocantins prorrogou por 60 dias os trabalhos da comissão organizadora do concurso para Polícia Civil do Estado. Edital previsto para 2021.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: diversos

diversos Formação: superior

superior Vagas: 341

341 Salário: a definir

a definir Curso: PC TO

Banca do último concurso: Fundação Aroeira

Últimos editais: Edital-PC-TO-Delegado | Edital-PC-TO-Escrivão-Agente-Papi | Edital-PC-TO-Perito-e-Médico

Concurso TCE TO

Status: Comissão formada/Escolha da banca

Perspectivas: Com Comissão formada, grupo já trabalho no procedimento licitatório para escolha da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: Vários

Vários Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: em estudo

em estudo Salário: a partir de R$ 2.604,71

a partir de R$ 2.604,71 Curso: TCE TO

Concurso Polícia Penal TO

Status: previsto

Perspectivas: depois de aprovado o Orçamento do Estado do Tocantins para este ano, com verba prevista para a realização do novo concurso Polícia Penal TO, agora, foi formada a comissão responsável pelo planejamento e orçamento do certame.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: policial penal

policial penal Vagas: a definir

a definir Formação: médio e superior

médio e superior Salário: a definir

a definir Curso: Polícia Penal TO

Banca do último concurso: Funcab

Último edital: Edital Polícia Penal – 2014

Concurso Prefeitura de Palmas

Status: Previsto

Perspectivas: Câmara Municipal aprovou requerimento que permite um novo concurso público para o quadro geral da Prefeitura de Palmas.

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Cursos: Prefeitura de Palmas

Banca do último concurso: COPESE

Último edital: Edital Prefeitura de Palmas – 2013

Concurso SECIJU TO

Status: previsto na LOA 2022

Perspectivas: LOA 2022 prevê novo concurso para a Secretaria da Cidadania e Justiça de Tocantins.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargos: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: R$ 2.326,82 a R$ 3.656,43 [último edital]

R$ 2.326,82 a R$ 3.656,43 [último edital] Curso: Secretaria da Cidadania e Justiça TO

Banca do último concurso: Funcab

Último edital: Edital SECIJU TO- 2014