Esquema de segurança da campanha de Lula foi testado ontem, e preocupa

Na cena acima, Lula tinha acabado de chegar no evento com os povos indígenas, ontem. Ele desceu da van, com outros petistas, e, não atendendo à recomendação da supervisão da sua segurança, foi em direção às pessoas que estavam encostadas na cerca. Abraçou e tirou fotos com os militantes.

A presença de Lula no acampamento dos povos indígenas serviu também para testar o esquema de segurança do petista. Foi a primeira vez que Lula comparece a um evento sem controle do acesso das pessoas. A entrada no Acampamento Terra Livre, na área central de Brasília, estava liberado. Algumas medidas foram tomadas: estava prevista uma volta de Lula a pé dentro do acampamento, passando pelas barracas onde os indígenas se acomodam, mas a ideia foi vetada pelos responsáveis pela segurança do presidente. Na foto abaixo, Lula deixa o evento no carro, protegido por um cordão improvisado, feito por indígenas. Outra medida comum em proteção de autoridade: num local de acesso ao palco foi montada uma estrutura dando a entender que o ex-presidente ingressaria por ali. Indígenas, petistas, curiosos e jornalistas se postaram ali, onde foi simulado até um corredor de proteção a Lula, cordão feito pelos índios. Mas o petista entrou por outro local, despistando a todos. Os indígenas também auxiliaram na segurança e faziam cordões de isolamento onde estava o petista. Foi assim na sua chegada e saída.