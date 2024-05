Orochi esvazia farmácia e destina produtos às vítimas de enchentes no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O rapper Orochi, 25, divulgou em seu Instagram algumas mobilizações que tem organizado em prol das vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Em um dos posts, o músico mostrou ter ‘esvaziado’ uma farmácia, comprando todos os produtos à venda a fim de destiná-los ao povo gaúcho.

“Enchendo um caminhão com produtos de higiene e remédios”, detalhou Orochi, exibindo as prateleiras vazias do estabelecimento, em meio aos itens empacotados.