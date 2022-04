Ex-diretora da Funtac é nova secretária de Meio Ambiente do Estado; conheça Paola Daniel

O governador Gladson Cameli nomeou, nesta quarta-feira (20) a nova secretária de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), um dia após o Dia dos Povos Indígenas. Trata-se de Paola Fernanda Daniel.

De acordo com o decreto, os efeitos são a contar do dia 18 de abril. Paola é advogada e trabalhou como diretora executiva da Funtac, respondendo pela área operacional. De acordo com informações da web, Paola também atuou como servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como advogada, defendeu causas envolvendo o Partido Democrático Trabalhista (PDT).

Na mesma publicação, Gladson tornou sem efeito o decreto que tornava Paola diretora da Funtac.