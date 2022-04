Fantasia de Carnaval de Paolla Oliveira deixa web sem fôlego

Paolla Oliveira, atriz e influenciadora digital, compartilhou mais detalhes de sua fantasia de Carnaval usada na madrugada deste domingo (24). Nele, a musa surge com uma roupa com bastante brilho e bem reveladora.

“Foi lindo!!! Obrigada, @granderio”, escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Paolla Oliveira aparece com a sua fantasia, a barriga com um shape sarado – que foi muito comentado no campo de comentários – e claro, toda a sua boa forma que os fãs já estão mais do que acostumados nas redes sociais.

“Nós que te AGRADECEMOS”, disparou um fã no campo de comentários. “Maravilhosa não, além disso!”, disse mais uma, colocando diversos emojis de foguinho. “Estava perfeitaaaa… A melhor da noite”, disparou um terceiro.

Paolla Oliveira revela se tem algum sonho que não realizou

Paolla Oliveira, durante entrevista cedida à revista Quem, mostrou que está mais do que satisfeita com a sua vida e também a relação que possui com Diogo Nogueira, mas será que a atriz global tem algum sonho não realizado?

“Nunca fui muito boa dessa coisa de sonhos para realizar. Sou mais de agradecer do que pedir. Mas quando apaguei a velhinha pedi que eu acorde bem, com saúde e viva. Pode até ter ressaca, mas o importante é estar de pé e pronta para a luta”, afirmou.

Em seguida, Paolla Oliveira revelou se sente saudade dos 20 anos: “Nesse momento tenho muita coisa para comemorar e agradecer. Olha, acho que estou na minha melhor fase da vida. Não tenho nenhum saudosismo com os meus 20 anos. Estou realmente feliz. Tenho muita coisa boa acontecendo na minha vida. Então, este é o meu melhor momento. Sou muito do agora”.