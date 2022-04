Fim do WhatsApp NESTES celulares a partir do próximo domingo

A Meta, empresa por trás do famoso aplicativo de mensagens WhatsApp, anunciou recentemente que não estará mais disponível em determinados modelos de dispositivos Android e iOS. O motivo é a atualização de software, que não é mais compatível com sistemas operacionais mais antigos.

Mais de 120 milhões de brasileiros usam o WhatsApp como seu aplicativo de mensagens instantâneas preferido, o que o classifica como o aplicativo desse tipo mais usado no país. No entanto, esse número pode ser reduzido em breve.

A empresa anunciou recentemente que o aplicativo em questão não estará mais disponível para determinados modelos de dispositivos Android e iOS. Isso porque, como mencionado, o software será atualizado e não funcionará mais em aparelhos muito antigos.

“Assim como outras empresas de tecnologia, todos os anos, analisamos quais são os aparelhos e softwares mais antigos e com o menor número de usuários para definir aqueles que deixarão de ser compatíveis com o WhatsApp. É possível que esses aparelhos não abranjam as atualizações de segurança mais recentes ou não incluam funcionalidades necessárias para operar o WhatsApp”, disse a empresa responsável pelo aplicativo.

Sistemas que não serão mais compatíveis com o WhatsApp

Todas as pessoas que fazem uso do Android Apple Pie, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0, Ice Cream Sandwich 4.0, Banana Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0 e Froyo 2.2 não poderão mais usar o WhatsApp.

Aqui está uma lista dos modelos de telefones celulares que serão incompatíveis com o aplicativo a partir do dia 30 de abril: