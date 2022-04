Gladson atende pedido de deputado Tchê e vai anunciar redução na base de cálculo do bezerro

O Governo do Acre, através da secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou na tarde desta quarta-feira (6), durante reunião no Memorial dos Autonomistas, que submeteu ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) o pedido de diminuição da base de cálculo do bezerro.

A pauta do bezerro foi levada à Sefaz pelo deputado estadual Luís Tche (PDT) em conjunto com representantes do segmento pecuarista e desde então vem sendo trabalhada pelo parlamentar, categoria e técnicos da pasta.

O secretário adjunto da Receita Estadual, Clovis Gomes, informou que o tema será votado pelo Confaz nesta quinta-feira (7).

“Já temos um indicativo de aprovação. Conversamos com os Estados e acreditamos que amanhã finalmente teremos a votação e autorização para mexer na base de cálculo do bezerro”, disse.

O deputado Luís Tche (PDT) lembrou dos intensos diálogos, do esforço e da boa vontade do governador Gladson Cameli para a aprovação do pedido.

“O nosso mandato está à disposição do povo do Acre, do emprego e da economia do nosso estado. Agradeço ao governador Gladson Cameli pela atitude e receptividade do pedido. Quem ganha são os trabalhadores que acordam cedo todos os dias para fazer a nossa economia girar. Quem ganha é o povo do Acre”, finalizou Tchê.