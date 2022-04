Governo e igrejas preparam noite gospel na Expoacre e Marcha para Jesus em junho

Lideranças evangélicas estiveram reunidas com o governo do Estado, na manhã desta terça-feira, 19, na Casa Civil, para tratar da noite gospel da Expoacre e da Marcha para Jesus 2022.

Estiveram presentes representantes da Casa Civil, da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), juntamente com a Associação dos Ministros Evangélicos (Ameacre) e com a Liga dos Pastores.

“A reunião ocorreu para que pudéssemos determinar uma data para a Marcha para Jesus. Ficou definido que iremos trazer um show gospel para os dois eventos”, garantiu o diretor da Casa Civil, Rômulo Grandidier.

O show gospel na Expoacre vai ser realizado no dia 4 de agosto. A atração está sendo definida e deverá ser divulgada nos próximos dias.

Além disso, ficou acordado que a arrecadação com o estacionamento do Parque de Exposições nos dias de Expoacre será revertida para as instituições cristãs que desenvolvem projetos sociais no estado.

A marcha, que chega a reunir cerca de 50 mil pessoas, está prevista para ser realizada no mês de junho.

“Foi uma reunião muito boa e proveitosa com o governo. Tenho certeza que serão dois grandes eventos para o público evangélico”, declarou o apóstolo Alexandre Magri.