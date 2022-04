Ifac divulga lista de inscritos em curso de Microempreendedor Individual

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou na terça-feira, 05, a lista de inscritos no Curso de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) ofertado pelo Programa Qualifica Mais Progredir.

Clique aqui para acessar a lista de inscritos

Candidatos que tiveram a inscrição indeferida podem interpor recurso contra a lista de inscritos nos dias 6 e 7 de abril, por meio do preenchimento do formulário disponível no anexo do edital e encaminhá-lo para o e-mail [email protected] br.

O resultado dos recursos será publicado no dia 08 de abril no site do Ifac e também será exposto nos murais dos Conselho Regional de Assistência Social (CRAS), em Rio Branco.

Clique aqui e acesse o edital do curso

A seleção dos candidatos será feita através de sorteio público realizado on-line no canal do Ifac no Youtube, às 9h do dia 12 de abril.

Sobre o curso

O Curso de Qualificação Profissional de Microempreendedor Individual (MEI) será presencial, gratuito, com aulas no período noturno e carga horária total de 160 horas. Ao todo, são ofertadas 500 vagas em Rio Branco.

A formação é destinada aos Beneficiários do Auxílio Brasil ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), que tenham 18 anos ou mais, e Ensino Fundamental Completo. O edital prevê o pagamento de assistência estudantil aos alunos, como auxílio para alimentação e transporte.

O Processo Seletivo Simplificado é conduzido por uma comissão designada pela Pró-Reitoria de Extensão do Ifac. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected] br.