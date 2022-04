Jogador Falcão visita projeto social Quintino Esporte Clube em Sena Madureira

Os moradores da Rua Quintino Bocaiúva, em Sena Madureira, receberam uma visita e tanto nesta quarta-feira (13): o jogador de vôlei profissional Marcelo Falcão. São os moradores que administram o Complexo Esportivo Arena Quintino, que oferta a possibilidade das crianças e jovens da comunidade, praticarem esportes.

Marcelo, é natural de Sena Madureira e na última temporada jogou a SuperLiga Nacional B pela equipe do Niterói (RJ), chegando às semifinais do campeonato.

A administração realizou o convite ao atleta, com intuito de incentivar jovens que cultivam o sonho de se tornarem jogadores profissionais.

“Temos aqui um projeto social sem fins lucrativos, com apoio de toda comunidade, para a prática de esportes. Quando tomamos conhecimento de que o Marcelo estaria vindo de férias para nossa cidade, de imediato fizemos contato e o convidamos para conhecer os jovens e todo o espaço e ele, com sua grande humildade, ao chegar em Sena já veio nos visitar, sendo recebido com muito entusiasmo por dezenas de jovens”,disse o presidente da associação, o médico Márcio Lima.

Vale ressaltar que os moradores da Rua Quintino Bocaiúva estão com a realização do projeto social há alguns meses, concedendo todo suporte necessário para os jovens e realizando torneios para melhor interação entre os atletas.

Membro da comissão organizadora, o morador Fidelles Amorim agradeceu a presença do Marcelo e reconheceu o papel importantíssimo na formação de futuros jogadores profissionais. “Hoje fomos agraciados com a presença de um jogador de nível nacional, que ao saber do nosso projeto se prontificou a ajudar no que pudesse, e ao chegar na cidade, seu primeiro compromisso foi conhecer esses jovens, agradecemos também o apoio do nosso amigo Romário Queiroz, um amante do esporte na nossa cidade, que tem tido um carinho enorme para com nosso projeto realizando a doação de materiais para que o esporte seja praticado todos os dias”.

O “campinho”, como é chamado pelos jovens, recebe diariamente cerca de 60 atletas, entre jovens crianças e até mesmo seus genitores, espaço que é utilizado como forma de recreação social, evitando que vidas tomem caminhos errados.

O membro da comissão e integrante do corpo jurídico, Ruan Amorim, esclareceu a importância do projeto na cidade. “Sena como 3º maior município do estado, é uma cidade repleta de jovens com futuro promissor, trabalhamos de forma organizada com único intuito de trazer, através do esporte, uma esperança de dias melhores, nós da direção cobramos desempenho escolar regular, temos nosso regulamento com proibições, visando a melhor integração social entre esses atletas, o projeto vem sendo visto com bons olhos por toda população e só tem a crescer”.

Os moradores contaram também com a ilustre presença do senamadureirense Romário Queiroz, grande apoiador do vôlei no município, onde fez a doação de uma rede e duas bolas oficiais para pratica do esporte.

Para acompanhar de perto os trabalhos da equipe, basta acessar o Instagram oficial da Quintino: @Quintino.E.C