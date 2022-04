José Adriano celebra resultados recordes e garante implantação do ensino médio no Sesi

Um encontro entre representantes da Direção do Sistema Fieac e colaboradores do Serviço Social da Indústria no Estado do Acre (Sesi-AC) marcou a celebração pelas metas e avanços alcançados em conjunto pelas equipes que compõem o Centro de Promoção da Saúde da instituição. O presidente da Federação das Indústrias no Estado do Acre (Fieac), José Adriano, decidiu reunir os colaboradores para comemorar as melhorias implementadas por sua gestão nos últimos 7 anos. Com espaço amplo e serviços como fisioterapia e academia, o Centro é motivo de orgulho: “aumentamos a clientela e engajamos nossos funcionários”, comemora o Sesi.

Para Adriano, sua gestão é abertamente compartilhada com os colaboradores e eles entendem e agradecem por esse modelo de gerir. “O Sesi, com todas as suas atividades e propostas de atendimento aos trabalhadores da indústria, virou referência no Estado”, comentou o presidente. Os funcionários destacam que a unidade é um cartão-postal com toda a modernização que recebeu durante esta gestão.

Para a Federação, atender e encantar as pessoas é o papel de todas as instituições do Sistema Fieac enquanto fomentadoras de saúde, educação e emprego. O Sesi abre às 5h da manhã e só fecha às 23 horas, fazendo com que as pessoas acreditem na qualidade dos serviços oferecidos visando a promoção da qualidade de vida e saúde. “Estamos comemorando os últimos resultados de uma maneira não convencional, que é ouvindo a equipe e todos os colaboradores do Complexo Sesi. Agradecemos a dedicação de todos por atingirmos em tempo recorde as matrículas na Escola Sesi no Acre e na participação dos clientes em todos os serviços que nós oferecemos”, destacou.

O Centro de Promoção da Saúde tem uma equipe completa para atender trabalhadores de indústrias e demais setores. “Esse encontro foi só para notícias boas e de confiança para os próximos meses de trabalho. Estipular onde estamos e onde queremos chegar”, afirmou José Adriano. O Superintendente Regional do Sesi, César Dotto, ressaltou as quase 2 mil matrículas realizadas em tempo recorde no Centro de Promoção da Saúde.

“Quase 3 mil pessoas circulam diariamente pelo Complexo e só conseguimos chegar até aqui porque não fazemos tudo sozinhos. Temos o apoio dos nossos colaboradores, que são peças fundamentais para o sucesso dessa instituição”. O presidente da Fieac garantiu estar sempre preocupado com os jovens, a geração de emprego e renda, por isso tamanho empenho frente ao Sesi e as demais partes do Sistema.

“Não recebemos salário para estarmos aqui diante desse trabalho, mas temos as condições para estarmos aqui junto de vocês, colaboradores e trabalhadores da indústria. Nós temos uma proposta de atendimento à indústria que virou referência no estado, que mesmo pequeno, se mostra muito criativo”. Para Adriano, um fato que o deixa feliz desde que assumiu o Sistema S é ter regatado o amor dos colaboradores pelo Sesi no Acre.

“Antigamente as pessoas tinham o costume de não valorizar tanto o nome do Sesi, e hoje valorizam muito mais devido a todas as melhorias que foram implementadas nos últimos anos. O Sesi virou um verdadeiro cartão-postal, o que também não deixa de ser um orgulho para os funcionários”, afirmou.

Inserção da comunidade

Por incluir um Centro de Promoção da Saúde, o trabalho da Federação consiste em buscar a aproximação da comunidade para dentro do Sesi. José Adriano explica: “já quebramos muitas barreiras aqui, mas agora precisamos trabalhar para trazer a comunidade para perto de nós, e não separar as pessoas. Investimento qualquer pessoa pode fazer, mas fazer com o carinho e a dedicação que nós fazemos, é mais difícil”.

A gestão do atual representante do Sistema Fieac é feita pensando nas pessoas, desde os colaboradores, até os clientes, que são os trabalhadores da indústria. “Para isso, houve investimentos e reestruturação física nas unidades do Sesi. Fazemos questão de priorizar os colaboradores, pois eles passam a maior parte do tempo aqui dentro da instituição”.

Os funcionários são reconhecidos por vestirem a camisa da instituição e manterem o atendimento de alto nível. “Conseguimos atingir todas as metas em relação à quantidade, mas não podemos perder a qualidade. Por isso estamos aqui para seguir motivando cada um de vocês, colaboradores. Trazendo um ambiente de vitória e comemorarmos ouvindo sobre o que podemos fazer para melhorar ainda mais nosso trabalho”.

O intuito é encontrar soluções para qualquer empecilho que apareça e achar uma forma de comtemplar todos os colaboradores. “Além de presidente da Fieac, eu sou um cliente do Sesi. Pago pelos serviços aqui e sou um cliente que os colaboradores podem contar para solucionar problemas”.

Mais avanços – Ensino Médio na Escola Sesi

Além de toda a modernização dos espaços, outro passo importante que o Sistema Fieac pretende dar, ainda neste ano de 2022, é a construção da infraestrutura física necessária para implantação integral do Ensino Médio. “Trata-se de um desafio e tanto, mas é de fundamental importância fidelizarmos os alunos que já estão conosco para que eles permaneçam até o 3º ano”.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo de Assis Pereira, aproveitou para avaliar os últimos anos de trabalho da Federação junto ao Sesi. “Acompanhei a vinda do presidente José Adriano e as modificações que ele promoveu no Sistema Fieac nesses 7 anos são inúmeras. Costumamos dizer que o Sesi tem um Centro de Amor e Promoção da Saúde, pois quem vem pra cá é porque está querendo melhorar a saúde e eu vejo o brilho nos olhos quando ele e todos os colaboradores falam da relação com a instituição”.

João Paulo relembrou a verdadeira força-tarefa que o Sistema S desempenhou quando sugeriu ao poder público que apoiasse na imunização dos acreanos contra a Covid-19 no auge da pandemia. “Fizemos o maior movimento de imunização que esse município já viu. Tivemos que tentar convencer o poder público municipal por cerca de 2 meses para darmos uma lição de como se imunizar mais de 2 mil pessoas em um só dia. Mas isso só foi possível pela contribuição dos nossos colaboradores”.

“José Adriano transformou o Sesi”, dizem os colaboradores

Durante o encontro, alguns dos colaboradores falaram a respeito do trabalho da presidência da federação em relação ao Sesi. A instrutora física Verônica Brandão agradeceu a presença de José Adriano, César Dotto e João Paulo, o que demonstra valorização dos funcionários. “Nós vemos como o presidente da Federação está trabalhando e fazendo tudo que pode para deixar o Sesi ainda melhor. A melhora da instituição é visível a todos, aqui temos nosso trabalhado valorizado”, garantiu.

A professora de natação Aline Rayça afirmou que José Adriano sempre está sensível para com as necessidades profissionais dos colaboradores. “É uma honra termos vocês aqui conosco. Sempre temos nossas equipes recebidas pela direção do Sistema Fieac, e recebê-los no Sesi é gratificante. Nós só temos a agradecer por estarem sempre fazendo o melhor para nós e para a comunidade em geral. Todos sabemos que os pontos positivos são muito maiores que os negativos por aqui e pedimos que continuem assim”.