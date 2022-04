Mulher de Sorocaba oficializa romance de Maiara e Fernando; veja

Há poucas semanas a coluna LeoDias falou com exclusividade que Fernando e Maiara reataram o namoro e estipularam algumas regras para que o romance possa dar certo e chegar até o altar. O intuito principal é manter o que acontece dentro do relacionamento longe da mídia, deixando amores, desamores e mais, fora do alcance público.

Na semana passada, a coluna também noticiou que o casal sertanejo estava andando juntos e de mãos dadas após saírem de um Outlet em São Paulo.