Na Aleac, Pedro Longo anuncia oficialmente sua saída do PV e ingresso no PDT

O deputado Pedro Longo usou sua fala no pequeno expediente da sessão regimental da Assembleia Legislativa do Acre, neta quarta-feira (6), para comunicar oficialmente seu ingresso no Partido Democrático Brasileiro, o PDT. O deputado aproveitou a janela partidária para deixar o Partido Verde, pelo qual se elegeu.

Longo destacou seu orgulho pontuando a história do partido dentro da democracia brasileira.

“Foi no PDT que se elegeu o primeiro índio deputado federal, o primeiro senador negro da história do Brasil, o primeiro Governador negro e tantos outros feitos”, detalhou.

Sobre o antigo partido, Longo agradeceu a história construída no PV. “Foi o partido pelo qual me elegi e sempre fui muito bem tratado, mas que as circunstâncias políticas e da legislação eleitoral impõe neste momento essa nova opção”, disse.