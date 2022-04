Pelo terceiro ano, Diocese de Rio Branco não realiza Procissão do Cristo Morto e Alvorecer

A Procissão do Cristo Morto, que acontece tradicionalmente na Sexta-feira Santa e o Alvorecer, a missa de domingo de páscoa pela manhã, fizeram parte da programação da Semana Santa da Diocese de Rio Branco por muitas décadas. Contudo, com a pandemia de Covid-19, não foram realizadas pela quantidade de pessoas que cada evento reúne.

Neste ano, pela terceira vez seguida, não será realizada a Procissão do Cristo Morto e o Alvorecer, pois, de acordo com o padre Jairo Coelho, a Diocese optou por não aglomerar tantas pessoas, uma vez que a procissão reúne, aproximadamente, 30 mil pessoas.

“Foi uma decisão que precisou ser tomada com antecedência, então, por medidas de segurança e precaução, optamos por não ter novamente este ano”, diz padre Jairo.

A Semana Santa iniciou no Domingo de Ramos (10) e se estende até o Domingo de Páscoa (17) que, diferente dos anos anteriores, as missas podem ser acompanhadas de forma presencial pelos fiéis, com o uso de máscaras, álcool em gel e com aplicação do distanciamento social. A tradição, comemorada pela Igreja Católica, celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Programação:

Os horários das celebrações são da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, mas podem ser diferentes em cada paróquia.

Quinta-feira (14): Inicia o Tríduo Pascal, onde se celebra a Ceia do Senhor e o Lava-Pés. A missa acontece às 19h, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré.

Sexta-feira (15): Celebra a Paixão de Cristo, às 15h. Na sexta-feira é o dia em que aconteceria a Procissão, mas haverá apenas celebração.

Sábado (16): O sábado de aleluia encerra o Tríduo Pascal, com celebração da Vigília Pascal e preparação para a Páscoa, às 19h.

Domingo (17): Neste dia, haverá a Missa de Páscoa, em quatro horários: 6h, 8h, 17h e 19h. Este dia celebra a ressurreição de Jesus Cristo e finaliza a Semana Santa.