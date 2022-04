Primeiro caso de gripe aviária H3N8 em humano é confirmado na China

A China reportou ontem, terça-feira (26), a primeira infecção humana pela variante H3N8 da gripe aviária. Porém, a autoridade sanitária do país acrescentou que o risco de transmissão para outras pessoas é relativamente baixo.

De acordo com o governo chinês, o primeiro caso foi confirmado em um menino de quatro anos, que mora na província de Henan, na região central do país, e ele teria sido infectado após ter contato com galinhas e corvos criados em casa.

O quadro de saúde apresentado no garoto foi de febre acompanhada de sintomas gripais, que iniciaram no dia 5 de abril. Em nota a Comissão Nacional de Saúde da China afirmou que ninguém próximo ao menino também desenvolveu a infecção.

Segundo especialistas no tema, o risco de disseminação da H3N8 entre pessoas é baixo e a variante é mais comum em cavalos e cães. No começo deste ano, vários casos letais foram registrados em granjas nos Estados Unidos.

A autoridade sanitária chinesa afirmou também que um estudo inicial apontou que essa variante não tem capacidade de infectar efetivamente humanos, mas o monitoramento deve seguir para evitar possíveis mutações no vírus.

A análise da sequência do genoma do vírus encontrado no garoto indicou que a infecção dele se deu por um rearranjo. Geralmente, isso acontece quando dois vírus infectam uma mesma célula ao mesmo tempo.

Estudiosos apontam que o fato da China possuir enormes populações de aves de criação e selvagens acaba colaborando para o desenvolvimento de um ambiente ideal para que os vírus aviários se misturem e sofram mutações.