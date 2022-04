Processo seletivo da Prefeitura, uso de máscaras no AC, protesto da Educação e mais: a terça-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta terça-feira (19) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Divulgado resultado parcial do processo seletivo com 180 vagas para Prefeitura de Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (18), o resultado parcial do processo seletivo simplificado para contratação de servidores temporários. São ofertadas um total de 180 vagas para profissionais dos níveis fundamental, médio e superior.

Uso de máscaras em locais fechados não será mais obrigatório no Acre, diz secretária

Está na Casa Civil um entendimento do Comitê Estadual de Combate à Covid-19 que pede a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras também em espaços fechados.

Infectologista no AC se posiciona sobre decisão de suspender uso de máscaras em ambiente fechado

O infectologista acreano e deputado Jenilson Leite disse em entrevista concedida ao ContilNet, nesta terça-feira (19), que “ainda é muito cedo” para liberar completamente o uso de máscaras contra à Covid-19 no Acre.

Servidores da Educação municipal protestam em frente à Câmara de Rio Branco

Os servidores da Educação municipal voltaram a protestar nesta terça-feira (19), em frente à Câmara de Vereadores de Rio Branco. A categoria pede reformulação de Plano de Cargo Carreira e Remuneração (PCCR); piso nas carreiras aos professores, com 50% de diferença do nível médio para superior; piso de uma única parcela aos professores; piso dos funcionários de escolas que é de R$ 1.400, a proposta do Sinteac é de R$ 1.956; convocação efetiva do concurso de 2018. Eles também são contra a proposta da prefeitura de aumentar tempo de serviço para progressão salarial.

Conheça indígena que saiu de aldeia no AC para cursar enfermagem e levar ‘Farmácia Viva’ ao seu povo

A indígena Andressa Runi Shanenawa, de 21 anos, integrante do povo Shanenawa e pertencente à Aldeia Morada Nova, localizada às margens do Rio Envira, em Feijó, carrega o grande sonho de unir a medicina cientifíca aos saberes tradicionais e executar um projeto inovador na região.