Feira Gifttalentos traz arte, cultura, moda, gastronomia e música

Fechando o mês de abril, o espaço Lago do Amor, ao lado da UFAC, irá receber a primeira edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, que une arte, moda, gastronomia, decoração, veganismo, música e diversão. O evento espera receber cerca de 1.500 pessoas, no dia 30 de abril, sábado, a partir de 16 horas. A entrada é franca e a classificação é livre. A I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura é financiada pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Os apreciadores da boa culinária já podem se preparar, pois poderão saborear queijos artesanais, churrasquinho, hambúrguer, rabada no tucupi, cachorro quente, capuccino artesanal hambúrguer vegano, e diversos tipos de doces, como brownies, brigadeiros, bolos e geladinhos. Chopp artesanal das cervejarias Seringal Bier e da Louvada também estarão entre as opções gastronômicas.

Palco Gift terá seis atrações musicais

Com 35 expositores dos mais variados segmentos, a feira reunirá artes visuais, moda, gastronomia, literatura, tattoo, artesanato, fotografia, audiovisual, entre outras atrações. E para quem vai com a família, a organização do evento preparou um Espaço Kids, que terá uma programação cultural intensa para alegrar a tarde da criançada, como pintura, desenho livre, varal da imaginação, brincadeiras dirigidas e atrações culturais.

Para o palco Gift, seis atrações musicais estão confirmadas. Ana Kassia é a primeira a subir ao palco, seguida de Dito Bruzugu, que lança seu novo trabalho autoral “Turvo”, por volta de 17h30. Logo após, as apresentações seguem com Pedro Lucas, Duda Modesto e a dupla Gigliane Oliveira e Verônica Padrão. Fechando a noite, Adonay Brasil vai agitar o público em um show eclético, com o melhor do rock e do reggae.

Serviço :

O quê? I Feira Gifttalentos de Arte e Cultura

Onde? Lago do Amor

Quando? 30 de abril

Hora? 16h

Acesso livre e gratuito