RG digital já está valendo e será obrigatório; veja como tirar o seu

Se comparado ao antigo registro geral (que deu origem à sigla RG), ainda utilizado pela maioria dos brasileiros, a nova Carteira de Identidade oferecerá algumas vantagens ao cidadão. O documento novo ganhou o apelido de RG digital e, segundo o modelo divulgado pelo Governo Federal, terá um número único válido em todo o país e um código QR para autenticação.

Como veremos a seguir, quem ainda possui a versão antiga do documento poderá solicitar uma nova via em um dos pontos de emissão nos estados onde o novo modelo está disponível.

O que muda com o RG digital?

A identidade em formato digital poderá ter a sua autenticidade checada em tempo real usando o código QR, por exemplo. Será possível incluir ainda informações de outros documentos em um só, como CPF; Título de eleitor; Carteira de trabalho; Carteira de motorista; Carteira nacional de saúde; Números do NIS/PIS/Pasep; entre outros.

Uma diferença notável, é que ainda é possível emitir o RG tradicional em outro estado com uma numeração diferente, ou seja, na prática, é possível ter até 27 documentos de identidade diferentes no Brasil (considerando que é possível solicitar uma via por estado).

Dessa forma, acaba ficando mais fácil para golpistas, por exemplo, obterem documentos diferentes. Uma prática que será barrada com o novo RG.

A ideia é que o documento sirva até em viagens, já que contará com o mesmo padrão internacional usado na emissão de passaportes.

Dentre as suas principais vantagens, estão: ter a identidade no celular e dados de diversos documentos no mesmo lugar; em caso de perda ou roubo, também é possível acessar a identidade no gov.br pela internet.

Prazo de validade do RG tradicional

Para a população com até 60 anos, segundo o Governo Federal, o RG atual segue valendo pelos próximos dez anos, ou seja, até 2032.

A partir daí, o novo RG será exigido como documento obrigatório. Para os cidadãos acima de 60 anos, o documento antigo ainda será válido por prazo indeterminado.

Os institutos de identificação, por sua vez, terão até o dia 3 de março de 2023 para se adequarem às mudanças necessárias para emitir do documento.

Como pedir o seu

A emissão já está em vigor desde março. Cabe às secretarias de Segurança Pública dos estados e DF serem responsáveis pela disponibilização do documento.

Por ora, os interessados precisam se dirigir aos órgãos de identificação de seu município e questionar se já estão emitindo a nova identidade.

Se a resposta for positiva, basta ao cidadão apresentar a Certidão de Nascimento ou Casamento. O órgão emissor do seu Estado informará o prazo para a retirada do documento.

É importante lembrar que o novo RG ainda será emitido em papel ou cartão plástico. O formato digital ficará disponível no gov.br.

RG digital em São Paulo

O estado de São Paulo foi o primeiro a criar um aplicativo que possibilita emitir a versão digital da identidade pela internet. Para isso, siga o guia abaixo.

Passo 01: baixe o aplicativo ‘RG Digital SP’ no seu celular;

Passo 02: no app, toque em “Adicionar RG Digital”;

Passo 03: aponte a câmera do celular para o QR Code localizado no verso do RG físico (desde 2014, todas as carteiras emitidas em SP já seguem com o código no verso);

Passo 04: selecione a opção “Ler o Código QR”, aceite os Termos de Uso do serviço e toque em “Iniciar reconhecimento” para realizar o reconhecimento facial;

Passo 05: crie uma senha de 4 dígitos para acessar o app (se preferir, habilite o login por impressão digital);

Passo 06: no fim, aguarde a confirmação da emissão e clique em “Visualizar RG”;

Pronto! Para acessar o documento, basta tocar em “RG Digital” na tela inicial do app.