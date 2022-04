Sena Madureira: Avenida Brasil será totalmente revitalizada, garante Cirleudo Alencar

Uma das principais avenidas de Sena Madureira será totalmente revitalizada pelo Governo do Acre em parceria com o município. Trata-se da Avenida Brasil, onde o fluxo de veículos e pedestres é muito grande.

A confirmação foi dada nesta segunda-feira (11), pelo secretário Cirleudo Alencar (Seinfra), durante entrevista ao Jornal Difusora de Sena Madureira. “O governador Gladson Cameli em conversa recente com o prefeito Mazinho confirmou mais esse importante benefício para a população. Será o presente de aniversário para Sena Madureira do Governo do Estado. Além de toda a reestrução da Avenida, serão implantados novos portais, ciclovia nova e melhorias nas praças da Linha do tiro e entrada do Ana Vieira”, destacou Cirleudo.

A data do início dos trabalhos ainda será definida.

REFORMA NO PRÉDIO DA RÁDIO DIFUSORA DE SENA

Na mesma entrevista, Cirleudo Alencar confirmou que o prédio da Rádio Difusora de Sena também será revitalizado para melhor atender os moradores e os profissionais da comunicação. “A reforma vai começar ainda neste mês, seguindo determinação do nosso governador. A meta é garantir um espaço mais adequado para os nossos profissionais bem como para a população. Serão investidos nessa obra algo em torno de 270 mil reais”, adiantou.

No prédio da Difusora também funciona a Rádio Aldeia FM 105,9 MHZ. “Essa reforma vem em boa hora, visto que, há muitos anos não é realizado um trabalho dessa natureza aqui. As Rádios desempenham um papel relevante, principalmente para quem mora na zona rural. Nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao secretário Cirleudo por esse olhar diferenciado”, comentou Edinaldo Gomes, coordenador das Rádios Difusora e Aldeia FM de Sena Madureira.

A reforma englobará, dentre outras coisas, a pintura completa do prédio e os reparos devidos em sua cobertura.

REFORMA NO QUARTEL DA PM e NA USP

Atendendo um pedido do deputado estadual Gehlen Diniz (PP), também será iniciada brevemente o trabalho de reforma no Quartel da Polícia Militar e na Unidade de Segurança Pública de Sena. “Como podemos notar, são vários investimentos na cidade de Sena Madureira que irão gerar emprego e renda para a população, aquecendo a economia local. Essa é a principal determinação do governador Gladson Cameli”, finalizou Cirleudo.